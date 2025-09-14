Потеря памяти является одним из основных признаков деменции. Но это не единственный тревожный сигнал, который указывает на снижение когнитивных способностей.

В видео, опубликованном в социальной сети TikTok, невролог Байбин Чэн выделил несколько характерных симптомов деменции, на которые следует обратить внимание.

Признаки деменции, помимо потери памяти: что известно

Деменция — это совокупность симптомов, связанных с прогрессирующим снижением функции мозга.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), этим заболеванием страдают около 57 млн человек во всем мире.

Байбин Чэн выделил несколько характерных симптомов деменции, которые не связаны с потерей памяти и на которые следует обратить внимание.

1. Отсутствие осведомленности человека о собственном состоянии. Это не отрицание или попытка кого-то обмануть, а неврологический симптом, при котором мозг человека буквально не может распознать снижение собственных когнитивных способностей. Это называется анозогнозией.

2. Изменение личности. Оно может проявляться по-разному: например, человек теряет всякий интерес к хобби или общению, которые ему когда-то нравились. Он перестает звонить друзьям, не хочет выходить на улицу или просто кажется совершенно безразличным.

С другой стороны, можно наблюдать расторможенность: например, как когда-то очень вежливый человек может начать рассказывать неуместные шутки или делать грубые комментарии без всякого стеснения.

3.Бред и галлюцинации. Врач рассказывает, что видел пациентов с деменцией, которые думали, что члены семьи воруют, или что любимого человека заменил самозванец, или они видят людей, которых просто нет.

4.Снижение суждений — заметное снижение способности здраво мыслить и принимать решения. Это часто проявляется в финансах: люди становятся жертвами мошенничества, раздают крупные суммы денег или совершают необдуманные импульсивные покупки, которые никогда бы раньше не сделали.

5.Бесцельные движения. Врач назвал это аномальной двигательной активностью, которая представляет собой повторяющиеся, бесцельные или неадекватные движения, такие как блуждание, шагание, ерзание или повторяющиеся действия.

Такое двигательное поведение кажется странным или неуместным и не имеет четкой цели.

Если у кого-то из ваших знакомых проявляются симптомы деменции, вам следует обратиться к врачу.

Источник: Express

