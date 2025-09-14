Втрата пам’яті є однією з основних ознак деменції. Але це не єдиний тривожний сигнал, який вказує на зниження когнітивних здібностей.

У відео, опублікованому в соціальній мережі TikTok, невролог Байбін Чен перерахував кілька характерних симптомів деменції, на які слід звернути увагу.

Ознаки деменції, крім втрати пам’яті: що відомо

Деменція – це сукупність симптомів, пов’язаних з поступовим зниженням функції мозку.

Зараз дивляться

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), на це захворювання страждають близько 57 млн осіб у всьому світі.

Байбін Чен назвав кілька характерних симптомів деменції, які не пов’язані з втратою пам’яті та на які слід звернути увагу.

1. Відсутність обізнаності людини про власний стан. Це не заперечення або спроба когось обдурити, а неврологічний симптом, за якого мозок людини буквально не може розпізнати зниження власних когнітивних здібностей. Це називається анозогнозією.

2. Зміна особистості. Вона може проявлятися по-різному: наприклад, людина втрачає будь-який інтерес до хобі або спілкування, які їй колись подобалися. Вона перестає дзвонити друзям, не хоче виходити на вулицю або просто здається абсолютно байдужою.

З іншого боку, можна спостерігати розгальмованість: наприклад, як колись дуже ввічлива людина може почати розповідати недоречні жарти або робити грубі коментарі без будь-якого сорому.

3. Марення і галюцинації. Лікар розповідає, що бачив пацієнтів із деменцією, які думали, що члени сім’ї крадуть, або що кохану людину замінив самозванець, або вони бачать людей, яких просто немає.

4. Зниження суджень – помітне зниження здатності тверезо мислити та ухвалювати рішення. Це часто проявляється у фінансах: люди стають жертвами шахрайства, роздають великі суми грошей або роблять необдумані імпульсивні покупки, які ніколи б раніше не зробили.

4. Безцільні рухи. Лікар назвав це аномальною руховою активністю, яка представляє собою повторювані, безцільні або неадекватні рухи, такі як блукання, ходіння або повторювані дії.

Така рухова поведінка здається дивною або недоречною і не має чіткої мети.

Якщо у когось із ваших знайомих проявляються симптоми деменції, вам слід звернутися до лікаря.

Джерело: Express

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.