Во Львове хирурги извлекли из глаза пациента 12-сантиметрового паразита
Хирурги-офтальмологи одной из клиник Первого медобъединения Львова извлекли из-под конъюнктивы правого глаза 60-летнего пациента паразита длиной 12 см.
Об этом сообщили во Львовском областном центре контроля и профилактики болезней.
Паразит длиной 12 см в глазу: что известно
Как выяснилось, в мае мужчина отдыхал в одном из санаториев в Одессе, где часто кусали комары.
В июне в углу правого глаза появилась припухлость, которая впоследствии исчезла. Однако с июля мужчина начал ощущать зуд, дискомфорт и заметил покраснение глаза.
Он обратился за помощью к офтальмологам, которые удалили паразита, а материал отправили на исследования в паразитологическую лабораторию Львовского областного центра контроля и профилактики болезней.
Специалисты Центра подтвердили: это — дирофилярия.
— Это уже четвертый случай дирофиляриоза в этом году во Львовской области. В прошлом году также было зарегистрировано четыре случая этой паразитарной болезни, — говорится в сообщении.
В Центре напомнили, что дирофиляриоз — заболевание с тяжелыми поражениями всех систем организма как людей, так и животных.
У человека обычно развивается подкожный дирофиляриоз.
Основными источниками дирофиляриоза являются собаки, кошки, волки, лисы, бобры, пресмыкающиеся.
Однако непосредственно от собак и кошек человек не заражается. Возбудитель ей передается при укусе инфицированных комаров, клещей, насосавшихся крови зараженных животных.
Инкубационный период инфекции может занять от 1 месяца до двух лет. В группу риска попадают, прежде всего, люди, проживающие вблизи рек и болот, а также дачники, туристы, работники лесного и рыболовного хозяйства.
Источник: Львовский ОЦКПБ