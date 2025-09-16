Хирурги-офтальмологи одной из клиник Первого медобъединения Львова извлекли из-под конъюнктивы правого глаза 60-летнего пациента паразита длиной 12 см.

Об этом сообщили во Львовском областном центре контроля и профилактики болезней.

Паразит длиной 12 см в глазу: что известно

Как выяснилось, в мае мужчина отдыхал в одном из санаториев в Одессе, где часто кусали комары.

В июне в углу правого глаза появилась припухлость, которая впоследствии исчезла. Однако с июля мужчина начал ощущать зуд, дискомфорт и заметил покраснение глаза.

Он обратился за помощью к офтальмологам, которые удалили паразита, а материал отправили на исследования в паразитологическую лабораторию Львовского областного центра контроля и профилактики болезней.

Специалисты Центра подтвердили: это — дирофилярия.

— Это уже четвертый случай дирофиляриоза в этом году во Львовской области. В прошлом году также было зарегистрировано четыре случая этой паразитарной болезни, — говорится в сообщении.

В Центре напомнили, что дирофиляриоз — заболевание с тяжелыми поражениями всех систем организма как людей, так и животных.

У человека обычно развивается подкожный дирофиляриоз.

Основными источниками дирофиляриоза являются собаки, кошки, волки, лисы, бобры, пресмыкающиеся.

Однако непосредственно от собак и кошек человек не заражается. Возбудитель ей передается при укусе инфицированных комаров, клещей, насосавшихся крови зараженных животных.

Инкубационный период инфекции может занять от 1 месяца до двух лет. В группу риска попадают, прежде всего, люди, проживающие вблизи рек и болот, а также дачники, туристы, работники лесного и рыболовного хозяйства.

Источник: Львовский ОЦКПБ

