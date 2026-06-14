Потери РФ на 14 июня 2026 года – сводка Генштаба ВСУ.

Согласно последним данным, Вооруженные Силы Украины за сутки ликвидировали 1 440 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 572-е сутки полномасштабной войны превысили 1,382 млн.

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Потери РФ на 14 июня 2026 года

личного состава — около 1 382 870 (+1 440);

танков — 12 020 (+5);

боевых бронированных машин — 24 753 (+14);

артиллерийских систем — 44 010 (+57);

реактивных систем залпового огня — 1 868 (+3);

средств противовоздушной обороны — 1 419 (+1);

самолетов — 436;

вертолетов — 353;

наземных робототехнических комплексов — 1 661 (+13);

беспилотников оперативно-тактического уровня — 349 165 (+2 132);

крылатых ракет — 4 733;

кораблей (катеров) — 33;

подводных лодок — 2;

автомобильной техники и автоцистерн — 10 6675 (+401);

специальной техники — 4 288 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 572-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

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