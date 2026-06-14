Татьяна Забожко, выпускающий редактор
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Потери РФ на 14 июня: уничтожены 1440 оккупантов, 57 артсистем и 2132 БпЛА
Потери РФ на 14 июня 2026 года – сводка Генштаба ВСУ.
Согласно последним данным, Вооруженные Силы Украины за сутки ликвидировали 1 440 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 572-е сутки полномасштабной войны превысили 1,382 млн.
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Потери РФ на 14 июня 2026 года
- личного состава — около 1 382 870 (+1 440);
- танков — 12 020 (+5);
- боевых бронированных машин — 24 753 (+14);
- артиллерийских систем — 44 010 (+57);
- реактивных систем залпового огня — 1 868 (+3);
- средств противовоздушной обороны — 1 419 (+1);
- самолетов — 436;
- вертолетов — 353;
- наземных робототехнических комплексов — 1 661 (+13);
- беспилотников оперативно-тактического уровня — 349 165 (+2 132);
- крылатых ракет — 4 733;
- кораблей (катеров) — 33;
- подводных лодок — 2;
- автомобильной техники и автоцистерн — 10 6675 (+401);
- специальной техники — 4 288 (+1).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 572-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
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