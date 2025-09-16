Хірурги-офтальмологи однієї з клінік Першого медоб’єднання Львова витягли з-під кон’юнктиви правого ока 60-річного пацієнта паразита довжиною 12 см.

Про це повідомили у Львівському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Паразит довжиною 12 см в оці: що відомо

Як з’ясувалося, в травні чоловік відпочивав в одному з санаторіїв в Одесі, де часто кусали комарі.

У червні в кутку правого ока з’явилася припухлість, яка згодом зникла. Однак з липня чоловік почав відчувати свербіж, дискомфорт і помітив почервоніння ока.

Він звернувся за допомогою до офтальмологів, які видалили паразита, а матеріал відправили на дослідження в паразитологічну лабораторію Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

Фахівці Центру підтвердили: це – дирофілярія.

– Це вже четвертий випадок дирофіляріозу цього року у Львівській області. Минулого року також було зареєстровано чотири випадки цієї паразитарної хвороби, – йдеться в повідомленні.

У Центрі нагадали, що дирофіляріоз – захворювання з важкими ураженнями всіх систем організму як людей, так і тварин.

У людини зазвичай розвивається підшкірний дирофіляріоз.

Основними джерелами дирофіляріозу є собаки, кішки, вовки, лисиці, бобри, плазуни.

Однак безпосередньо від собак і кішок людина не заражається. Збудник передається під час укусу інфікованих комарів, кліщів, які насмокталися крові заражених тварин.

Інкубаційний період інфекції може тривати від місяця до двох років. До групи ризику потрапляють, перш за все, люди, які проживають поблизу річок і боліт, а також дачники, туристи, працівники лісового та рибного господарства.

Джерело: Львівський ОЦКПХ

