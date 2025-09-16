В Индии 19-летний Бхау Лакке, которому врачи констатировали смерть мозга, начал двигаться и кашлять на собственных похоронах.

В Индии ожил юноша, которого собирались похоронить

Как стало известно со слов родственников, юноша получил серьезные травмы в результате ДТП. Его срочно доставили в частную больницу для оказания помощи, но врачи уже ничем не могли помочь – у пациента зафиксировали смерть мозга.

— Семья начала готовиться к похоронам. Во время приготовления к последним обрядам Лакке начал двигаться и кашлять, чем шокировал семью, — рассказал один из его родственников.

Подростка сразу забрали в районную больницу. Он остается в критическом состоянии, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Семья обвинила больницу в неправильном установлении диагноза и введении их в заблуждение.

Представитель частной клиники заявил, что семьи официально не объявляли о смерти Лакке.

В медучреждении считают, что родные могли неправильно понять сложную медицинскую терминологию: в частности, “смерть мозга”, что предполагает необратимую утрату функций мозга, но не обязательно означает клиническую смерть.

Источник: Press Trust of India

