В Индии 19-летний Бхау Лакке, которому врачи констатировали смерть мозга, начал двигаться и кашлять на собственных похоронах.
Как стало известно со слов родственников, юноша получил серьезные травмы в результате ДТП. Его срочно доставили в частную больницу для оказания помощи, но врачи уже ничем не могли помочь – у пациента зафиксировали смерть мозга.
— Семья начала готовиться к похоронам. Во время приготовления к последним обрядам Лакке начал двигаться и кашлять, чем шокировал семью, — рассказал один из его родственников.
Подростка сразу забрали в районную больницу. Он остается в критическом состоянии, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Семья обвинила больницу в неправильном установлении диагноза и введении их в заблуждение.
Представитель частной клиники заявил, что семьи официально не объявляли о смерти Лакке.
В медучреждении считают, что родные могли неправильно понять сложную медицинскую терминологию: в частности, “смерть мозга”, что предполагает необратимую утрату функций мозга, но не обязательно означает клиническую смерть.
Источник: Press Trust of India