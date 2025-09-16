В Індії 19-річний Бхау Лакке, якому лікарі констатували смерть мозку, почав рухатися й кашляти, поки рідні готувалися до його похорону.

В Індії ожив хлопець, якого готувалися поховати

Як стало відомо зі слів родичів, юнак дістав серйозні травми в результаті ДТП. Його терміново доставили в приватну лікарню для надання допомоги, але лікарі вже нічим не могли допомогти – у пацієнта зафіксували смерть мозку.

– Родина почала готуватися до похорону. Під час підготовки до останніх обрядів Лакке почав рухатися і кашляти, чим шокував родину, – розповів один з його родичів.

Юнака відразу забрали до районної лікарні. Він залишається в критичному стані, підключений до апарату штучної вентиляції легенів.

Родина звинуватила лікарню в неправильному встановленні діагнозу і введенні їх в оману.

Представник приватної клініки заявив, що сім’ї офіційно не оголошували про смерть Лакке.

У медичному закладі вважають, що рідні могли неправильно зрозуміти складну медичну термінологію: зокрема, “смерть мозку”, що передбачає незворотну втрату функцій мозку, але не обов’язково означає клінічну смерть.

Джерело: Press Trust of India

