В конце сентября в обновленном реестре лекарственных средств появятся 85 новых препаратов, которые можно получить по программе Доступні ліки.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Расширение программы Доступні ліки: что известно

По словам министра, обновление программы Доступні ліки является одним из шагов, определенных в Программе действий правительства.

В перечень добавлено 85 новых препаратов:

  • 3 — для беременных и рожениц
  • 6 — для лечения заболеваний щитовидной железы,
  • 8 — против глаукомы,
  • 5 — для лечения болезней у детей
  • 61 — для лечения сердечно-сосудистых, дыхательных, метаболических, психических и неврологических расстройств.

Всего в программе Доступні ліки  уже насчитывается более 700 наименований, среди которых 595 лекарственных средств, 38 препаратов инсулина, 30 комбинированных препаратов и 42 вида тест-полосок для измерения уровня глюкозы.

— Это означает, что еще больше пациентов смогут получить необходимые лекарства бесплатно или с частичной доплатой. Соответствующий приказ вступает в силу уже 30 сентября, — отметил Ляшко.

Глава Минздрава подчеркнул, что с 1 июля 2025 года препараты по программе реимбурсации должны отпускаться в каждой аптеке. Средства за это возмещает Национальная служба здоровья Украины.

Если в медикаментах отказывают, стоит позвонить на горячую линию Минздрава — 0800 505 201 (при условии, что аптека не имеет договора с НСЗУ) или в контакт-центр НСЗУ — 16-77 (если аптека имеет договор, но не отпускает лекарства по электронному рецепту).

Напомним, что Рада увеличила бюджет на закупку лекарств на 3,2 млрд грн.

