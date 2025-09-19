Программа Доступні ліки расширена: сколько новых препаратов в перечне
В конце сентября в обновленном реестре лекарственных средств появятся 85 новых препаратов, которые можно получить по программе Доступні ліки.
Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Расширение программы Доступні ліки: что известно
По словам министра, обновление программы Доступні ліки является одним из шагов, определенных в Программе действий правительства.
В перечень добавлено 85 новых препаратов:
- 3 — для беременных и рожениц
- 6 — для лечения заболеваний щитовидной железы,
- 8 — против глаукомы,
- 5 — для лечения болезней у детей
- 61 — для лечения сердечно-сосудистых, дыхательных, метаболических, психических и неврологических расстройств.
Всего в программе Доступні ліки уже насчитывается более 700 наименований, среди которых 595 лекарственных средств, 38 препаратов инсулина, 30 комбинированных препаратов и 42 вида тест-полосок для измерения уровня глюкозы.
— Это означает, что еще больше пациентов смогут получить необходимые лекарства бесплатно или с частичной доплатой. Соответствующий приказ вступает в силу уже 30 сентября, — отметил Ляшко.
Глава Минздрава подчеркнул, что с 1 июля 2025 года препараты по программе реимбурсации должны отпускаться в каждой аптеке. Средства за это возмещает Национальная служба здоровья Украины.
Если в медикаментах отказывают, стоит позвонить на горячую линию Минздрава — 0800 505 201 (при условии, что аптека не имеет договора с НСЗУ) или в контакт-центр НСЗУ — 16-77 (если аптека имеет договор, но не отпускает лекарства по электронному рецепту).
Напомним, что Рада увеличила бюджет на закупку лекарств на 3,2 млрд грн.