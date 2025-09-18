Верховная Рада увеличила финансирование централизованных закупок медицинских препаратов на 3,2 млрд грн.

За дополнительные средства до конца года Медицинские закупки Украины (МЗУ) планируют приобрести более 400 позиций лекарств и медицинских изделий для пациентов.

Об этом сообщил председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

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Дополнительные 3,2 млрд грн на закупку лекарств: что известно

В бюджете на 2025 год на закупку лекарств было предусмотрено 11,8 млрд грн, что, по данным Министерства здравоохранения (МЗ), покрывает лишь 59,4% реальной потребности.

В связи с этим в конце мая представители комитета по вопросам здоровья нации предложили Министерству финансов увеличить финансирование.

После рассмотрения правительством и парламентом и внесения поправок законопроект №13439-3 подписал президент Украины.

До конца года осталось чуть больше трех месяцев, в течение которых Национальное агентство Медицинские закупки Украины планирует дополнительно приобрести более 400 позиций лекарств и медпродуктов.

Дополнительные 3,2 млрд грн направят на:

медицинские изделия и препараты для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями — 502,3 млн грн;

лекарственные средства для взрослых с гемофилией — 445,2 млн грн;

медицинские изделия для обеспечения донорства крови — 443,7 млн грн;

лекарственные средства для взрослых с онкологическими заболеваниями — 426,9 млн грн;

медицинские изделия для слухопротезирования — 310,5 млн грн;

лекарственные средства для детей с гемофилией — 173 млн грн;

медицинские изделия для ортопедии и нейрохирургии — 148 млн грн;

лекарственные средства для пациентов с ювенильным ревматоидным артритом — 148 млн грн;

лекарственные средства для детей с онкологическими заболеваниями — 139,5 млн грн;

лекарственные средства для пациентов с рассеянным склерозом — 130,1 млн грн;

лекарственные средства для пациентов с рассеянным склерозом — 130,1 млн грн; медицинские препараты для пациентов с другими редкими заболеваниями — 103,6 млн грн.

Также закупят другие препараты для лечения гепатитов, детских психических расстройств, ДЦП и т. д.

В этот перечень также входят лекарства, которые планируется приобрести по механизму договоров управляемого доступа (ДУД).

— МЗУ уже готова переходить к рыночным консультациям и объявлению торгов. Поставки дополнительно закупленных лекарств и медпродуктов предварительно ожидаются с 2026 года. Эти закупки позволят обеспечить большее количество пациентов, — отмечает Радуцкий.

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