Програму Доступні ліки розширено: скільки нових препаратів у переліку
Наприкінці вересня в оновленому реєстрі лікарських засобів з’являться 85 нових препаратів, які можна отримати за програмою Доступні ліки.
Про це повідомив глава МОЗ Віктор Ляшко.
Розширення програми Доступні ліки: що відомо
За словами міністра, оновлення програми Доступні ліки є одним із кроків, визначених у Програмі дій уряду.
До переліку додано 85 нових препаратів:
- 3 — для вагітних і породіль
- 6 — для лікування захворювань щитоподібної залози
- 8 — проти глаукоми
- 5 — для лікування хвороб у дітей
- 61 — для лікування серцево-судинних, дихальних, метаболічних, психічних та неврологічних розладів.
Загалом у програмі Доступні ліки вже налічується понад 700 найменувань, серед яких 595 лікарських засобів, 38 препаратів інсуліну, 30 комбінованих препаратів та 42 види тест-смужок для вимірювання рівня глюкози.
— Це означає, що ще більше пацієнтів зможуть отримати необхідні ліки безоплатно або з частковою доплатою. Відповідний наказ набирає чинності вже 30 вересня, — зазначив Ляшко.
Очільник МОЗ наголосив, що з 1 липня 2025 року препарати за програмою реімбурсації мають відпускатися в кожній аптеці. Кошти за це відшкодовує Національна служба здоров’я України.
Якщо у медикаментах відмовляють, варто телефонувати на гарячу лінію МОЗ — 0800 505 201 (за умов, що аптека не має договору з НСЗУ) або до контакт-центру НСЗУ — 16-77 (якщо аптека має договір, але не відпускає ліки за е-рецептом).
Нагадаємо, що Рада збільшила бюджет для закупівлі ліків на 3,2 млрд грн.