Верховна Рада збільшила фінансування централізованих закупівель медичних препаратів на 3,2 млрд грн.

За додаткові кошти до кінця року Медичні закупівлі України (МЗУ) планують придбати понад 400 позицій ліків та медичних виробів для пацієнтів.

Про це повідомив голови парламентського комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький.

Додаткові 3,2 млрд грн на закупівлю ліків: що відомо

У бюджеті на 2025 рік для закупівлі ліків було передбачено 11,8 млрд грн, що, за даними Міністерства охорони здоров’я (МОЗ), покриває лише 59,4% реальної потреби.

У зв’язку з цим, наприкінці травня представники комітету з питань здоров’я нації запропонували Міністерству фінансів збільшити фінансування.

Після розгляду урядом і парламентом та внесення поправок законопроєкт №13439-3 підписав президент України.

До кінця року залишилося трохи більше трьох місяців, протягом яких Національна агенція Медичні закупівлі України планує додатково придбати понад 400 позицій ліків та медвиробів.

Додаткові 3,2 млрд грн спрямують на:

медвироби та препарати для пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями — 502,3 млн грн;

лікарські засоби для дорослих з гемофілією — 445,2 млн грн;

медвироби для забезпечення донорства крові — 443,7 млн грн;

лікарські засоби для дорослих з онкологічними захворюваннями — 426,9 млн грн;

медвироби для слухопротезування — 310,5 млн грн;

лікарські засоби для дітей з гемофілією — 173 млн грн;

медичні вироби для ортопедії та нейрохірургії — 148 млн грн;

лікарські засоби для пацієнтів з ювенільним ревматоїдним артритом — 148 млн грн;

лікарські засоби для дітей з онкологічними захворюваннями — 139,5 млн грн;

лікарські засоби для пацієнтів з розсіяним склерозом — 130,1 млн грн;

медичні препарати для пацієнтів з іншими рідкісними захворюваннями — 103,6 млн грн.

А також інші препарати для лікування гепатитів, дитячих психічних розладів, ДЦП тощо.

У переліку також є ліки, які планується придбати за механізмом договорів керованого доступу (ДКД).

— МЗУ вже готова переходити до ринкових консультацій і оголошення торгів. Постачання додатково закуплених ліків та медвиробів попередньо очікуються з 2026 року. Ці закупівлі допоможуть забезпечити більшу кількість пацієнтів, — зазначає Радуцький.

