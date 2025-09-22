В Киеве почти на 18% снизилась заболеваемость Covid-19
Заболеваемость Covid-19 в Киеве снизилась на 17,9% по сравнению с предыдущей неделей.
Об этом сообщает Киевский городской центр контроля и профилактики болезней.
Количество заболевших Covid-19 в Киеве: что известно
За последнюю неделю сентября в столице зафиксировано 1 080 случаев коронавируса, что на 235 меньше, чем ранее.
Это 792 взрослых и 288 детей, однако больше всего болели люди возрастной группы 30–64 года.
Количество госпитализаций также уменьшилось. В настоящее время помощь в стационарах получают 89 пациентов (из них 35 детей), семеро взрослых находятся в реанимации.
Общий уровень заболеваемости в 2025 году ниже на 7,9% по сравнению с прошлогодними показателями аналогичного периода.
По данным специалистов, с июля в Киеве фиксируются случаи нового штамма Stratus (XFG).
Власти призывают население соблюдать меры безопасности, вакцинироваться и следить за состоянием здоровья.