У Києві майже на 18% знизилася захворюваність на Covid-19
Захворюваність на Covid-19 у Києві знизилася на 17,9% порівняно з попереднім тижнем.
Про це повідомляє Київський міський центр контролю та профілактики хвороб.
Кількість хворих на Covid-19 у Києві: що відомо
За останній тиждень у столиці зафіксовано 1 080 випадків коронавірусу. Це на 235 менше, ніж раніше.
Це 792 дорослих та 288 дітей, однак найбільше хворіли люди вікової групи 30–64 роки.
Кількість госпіталізацій також зменшилася. Наразі допомогу у стаціонарах отримують 89 пацієнтів (з них 35 дітей), семеро дорослих перебуває у реанімації.
Загальний рівень захворюваності у 2025 році на 7,9%, аніж торішні показники за той самий період.
За даними фахівців, з липня у Києві фіксують випадки нового штаму Stratus (XFG).
Влада закликає населення дотримуватися заходів безпеки, вакцинуватися та стежити за станом здоров’я.