Захворюваність на Covid-19 у Києві знизилася на 17,9% порівняно з попереднім тижнем.

Про це повідомляє Київський міський центр контролю та профілактики хвороб.

Кількість хворих на Covid-19 у Києві: що відомо

За останній тиждень у столиці зафіксовано 1 080 випадків коронавірусу. Це на 235 менше, ніж раніше.

Це 792 дорослих та 288 дітей, однак найбільше хворіли люди вікової групи 30–64 роки.

Кількість госпіталізацій також зменшилася. Наразі допомогу у стаціонарах отримують 89 пацієнтів (з них 35 дітей), семеро дорослих перебуває у реанімації.

Загальний рівень захворюваності у 2025 році на 7,9%, аніж торішні показники за той самий період.

За даними фахівців, з липня у Києві фіксують випадки нового штаму Stratus (XFG).

Влада закликає населення дотримуватися заходів безпеки, вакцинуватися та стежити за станом здоров’я.

