Из-за сбоев в австралийской телекоммуникационной системе Optus, почти 14 часов было невозможно дозвониться в службу экстренной медицинской помощи.

В результате умерли четыре человека, в том числе и двухмесячный ребенок.

Сбой в вызове скорой в Австралии: что произошло

Как рассказал гендиректор Optus Стивен Рю, когда начались сбои двое клиентов позвонили в компанию, чтобы предупредить, что звонки на три нуля (вызов скорой помощи) не работают, однако жалоб не передали на более высокий уровень.

— Исходный анализ демонстрирует, что мы не отреагировали на эти звонки так, как следовало бы, – сказал он.

Сообщается, что полиция проверила состояние 150 человек, чьи звонки на номер скорой помощи не сработали.

Выяснилось, что во время сбоя скончались двухмесячный мальчик и 68-летняя женщина.

Третий погибший, 74-летний мужчина, предпринял до 600 попыток дозвониться по номеру “три нуля”. Позже подтвердили, что умер еще один человек, пытавшийся вызвать скорую.

Премьер-министр штата Южная Австралия Питер Малинаускас заявил, что ему сообщили об отключении только после того, как Optus начала пресс-конференцию по поводу случившегося.

Он признался журналистам, что никогда не сталкивался с такой некомпетентностью со стороны коммуникационной компании.

