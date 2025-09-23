36-летняя мать двоих детей Хейли Блэк, бывшая сотрудница службы экстренной помощи из Милтон-Кинса в Великобритании, сломала шею после того, как сильно зевнула.

Это заставило ее бороться за жизнь и повлекло за собой цепочку драматичных событий.

Сломала шею после сильного зевка: что известно

Как рассказала сама Блэк на своей странице в ТікТок, она зевнула и, почувствовав мучительную боль, сразу поняла, что что-то не так.

— Через половину моего тела прошел электрический разряд, я подскочила от шока. Моя рука застряла в воздухе. Я сразу поняла, что случилось что-то ужасное, — вспоминает женщина.

Началась паника, и она попросила своего мужа, 39-летнего Яна, вызвать скорую помощь.

По прибытии в больницу сканирование не выявило ничего тревожного, что оставило медицинский персонал в недоумении относительно продолжающихся симптомов у Блэк, которая всю ночь кричала от боли.

Но после того, как врачи провели несколько обследований, выяснилось, что смещение шейных позвонков привело к параличу правой стороны тела.

Когда Блэк готовили к операции врачи сообщили ее матери, что из-за низкого уровня кислорода в крови вероятность того, что дочь переживет хирургическое вмешательство, составляет 50/50.

К счастью, экстренная операция, известная в медицине как дискэктомия с артродезом, прошла успешно.

Но процесс восстановления был изнурительным из-за нового диагноза – фибромиалгии.

Фибромиалгия — это хроническое заболевание, которое может вызывать боль во всем теле, а также другие симптомы, такие как усталость, проблемы со сном и концентрацией внимания.

Блэк пришлось заново учиться ходить, и в течение нескольких месяцев она была прикована к креслу колесному.

Перелом шеи также нанес огромный финансовый ущерб семье Блэк. Она пытается вернуться на работу, но из-за бесконечных больничных снова и снова ее теряет.

Теперь она хочет предупредить других об опасностях, которые могут возникнуть совершенно внезапно, и призвать людей защищать свои права.

