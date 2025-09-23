36-річна мати двох дітей Хейлі Блек, колишня співробітниця служби екстреної допомоги з Мілтон-Кінса у Великій Британії, зламала шию після того, як сильно позіхнула.

Це змусило її боротися за життя і спричинило низку драматичних подій.

Зламала шию після сильного позіхання: що відомо

Як розповіла сама Блек на своїй сторінці в ТікТок, вона позіхнула і, відчувши гострий біль, відразу зрозуміла, що щось не так.

– Через половину мого тіла пройшов електричний струм, я підскочила від шоку. Моя рука застрягла в повітрі. Я відразу зрозуміла, що сталося щось жахливе, – згадує жінка.

Почалася паніка, і вона попросила свого чоловіка, 39-річного Яна, викликати швидку допомогу.

Після прибуття до лікарні сканування не виявило нічого тривожного. Це залишило медичний персонал в подиві щодо симптомів, які продовжували непокоїти Блек, яка всю ніч кричала від болю.

Але після того як лікарі провели кілька обстежень, з’ясувалося, що зміщення шийних хребців призвело до паралічу правої сторони тіла.

Коли Блек готували до операції, лікарі повідомили її матері, що через низький рівень кисню в крові ймовірність того, що дочка переживе хірургічне втручання, становить 50/50.

На щастя, екстрена операція, відома в медицині як дискектомія з артродезом, пройшла успішно.

Але процес відновлення був виснажливим через новий діагноз – фіброміалгію.

Фіброміалгія – це хронічне захворювання, яке може викликати біль у всьому тілі, а також інші симптоми, такі як втома, проблеми зі сном і концентрацією уваги.

Блек довелося заново вчитися ходити, і протягом декількох місяців вона була прикута до крісла колісного.

Перелом шиї також завдав величезної фінансової шкоди родині Блек. Вона намагається повернутися на роботу, але через нескінченні лікарняні знову і знову її втрачає.

Тепер вона хоче попередити інших про небезпеки, які можуть виникнути абсолютно раптово, і закликати людей захищати свої права.

