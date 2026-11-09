Графики отключения света 10 ноября будут действовать круглосуточно
Во вторник в некоторых областях в течение суток будут применяться меры по ограничению электроснабжения.
Об этом сообщили в Укрэнерго.
Отключение света 10 ноября: что известно
— Причина – последствия вражеских атак на энергосистему. Энергетики круглосуточно восстанавливают поврежденное оборудование и сети, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома украинцев, – говорится в сообщении.
Для промышленности вводятся графики ограничения мощности. Для всех категорий потребителей будут действовать графики почасовых отключений объемом от 2 до 4 очередей.
Актуальные графики отключений можно проверить на официальных страницах вашего оператора системы распределения.
Напомним, из-за атак РФ на энергообъекты по состоянию на утро были новые обесточивания в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областях.
Из-за значительных повреждений самой сложной была ситуация в Днепропетровской и Киевской областях.
Из-за сложной ситуации в энергосистеме в Сумской, Полтавской и Харьковской областях утром применялись аварийные отключения.