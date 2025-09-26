Европейская комиссия выдала разрешение на продажу в ЕС препарата Кисунла для лечения легких когнитивных нарушений, включая легкую деменцию на ранних стадиях болезни Альцгеймера.

При этом лекарственное средство вызвало жаркие споры в медицинском сообществе.

Новый препарат для лечения Альцгеймера: что известно

Сообщается, что действующим веществом Кисунла является антитело донанемаб, которое считается прорывным методом лечения Альцгеймера и входит в состав другого препарата против этой болезни – Лекемби.

Однако реальные преимущества обоих лекарственных средств вызывают бурные медицинские споры.

С одной стороны, они продемонстрировали беспрецедентный эффект в ходе клинических испытаний после десятилетий безуспешных исследований, направленных на замедление ухудшения состояния пациентов.

С другой стороны, по словам экспертов, препараты могут иметь серьезные, а иногда даже смертельные патологические последствия, в первую очередь кровоизлияния и отеки мозга.

В конце 2024 года ЕС, следуя рекомендациям европейских агентств по лекарственным средствам (EMA), выдал разрешение на продажу препарата Лекемби, выполнив строгие условия и после первоначального отказа.

То же самое произошло и с препаратом Кисунла, который также был одобрен после первичного отклонения.

Теперь его можно назначать только пациентам на начальных стадиях болезни Альцгеймера и только в том случае, если у них нет генетических мутаций, предрасполагающих к побочным последствиям.

Это решение обеспечивает государствам-членам ЕС полную свободу действий в отношении возмещения ущерба.

В США оба метода лечения разрешены, но возмещение расходов остается на усмотрении медицинских страховщиков.

Источник : MedicalXpress

