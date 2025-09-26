Європейська комісія видала дозвіл на продаж в ЄС препарату Кісунла для лікування легких когнітивних порушень, зокрема легкої деменції на ранніх стадіях хвороби Альцгеймера.

Водночас лікарський засіб викликав палкі суперечки в медичній спільноті.

Новий препарат для лікування Альцгеймера: що відомо

Діючою речовиною Кісунла є антитіло донанемаб, яке вважається проривним методом лікування Альцгеймера і входить до складу іншого препарату проти цієї хвороби – Лекембі.

Однак реальні переваги обох лікарських засобів викликають бурхливі медичні суперечки.

З одного боку, вони продемонстрували безпрецедентний ефект під час клінічних випробувань після десятиліть безуспішних досліджень, спрямованих на уповільнення погіршення стану пацієнтів.

З іншого боку, за словами експертів, препарати можуть мати серйозні, а іноді навіть смертельні патологічні наслідки, насамперед крововиливи і набряки мозку.

Наприкінці 2024 року ЄС, дотримуючись рекомендацій європейських агентств з лікарських засобів (EMA), видав дозвіл на продаж препарату Лекембі, виконавши суворі умови і після первинної відмови.

Те саме сталося і з препаратом Кісунла, який також був схвалений після первинного відхилення.

Тепер його можна призначати тільки пацієнтам на початкових стадіях хвороби Альцгеймера і тільки в тому разі, якщо у них немає генетичних мутацій, що спричиняють побічні наслідки.

Це рішення забезпечує державам-членам ЄС повну свободу дій щодо відшкодування збитків.

У США обидва методи лікування дозволені, але відшкодування витрат залишається на розсуд медичних страховиків.

