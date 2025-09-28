Для улучшения зрения британский диетолог Эмма Дербишир рекомендует употреблять жирную рыбу два раза в неделю.

Продукт для улучшения зрения: что известно

Многие из нас на вопрос, какой продукт способствует улучшению зрения, сразу же назовут морковь. И это чистая правда.

По словам экспертов, морковь богата бета-каротином, который преобразуется в витамин А. Он важен для хорошего зрения и помогает при таких заболеваниях глаз, как возрастная макулярная дегенерация.

Однако есть и другие продукты, полезные для здоровья глаз.

Вместо моркови Эмма Дербишир рекомендует съедать две порции рыбы каждую неделю. Одна из них должна быть жирной, так как это означает, что она богата омега-3-ДГК — незаменимой жирной кислотой, необходимой для хорошего зрения.

— В клеточных мембранах сетчатки содержится особенно много ДГК, которая жизненно важна для увлажнения глаз. Низкий уровень ДГК может быть причиной сухости глаз и кожи, — объяснила эксперт.

К жирной рыбе относятся скумбрия, сардины, сельдь, лосось и форель. По словам Дербишир, в этот перечень можно добавить и стейк из тунца.

Диетолог отметила, что речь идет именно о свежем, а не консервированном тунце, который после соответствующей обработки уже не считается жирной рыбой.

