Для поліпшення зору британський дієтолог Емма Дербішир рекомендує вживати жирну рибу двічі на тиждень.

Продукт для поліпшення зору: що відомо

Багато хто з нас на питання, який продукт сприяє поліпшенню зору, відразу ж назве моркву. І це чиста правда.

За словами експертів, морква багата бета-каротином, який перетворюється на вітамін А. Він важливий для хорошого зору і допомагає за таких захворювань очей, як вікова макулярна дегенерація.

Зараз дивляться

Однак є й інші продукти, корисні для здоров’я очей.

Замість моркви Емма Дербішир рекомендує з’їдати дві порції риби щотижня. Одна з них повинна бути жирною, оскільки це означає, що вона багата на омега-3-ДГК – незамінну жирну кислоту, необхідну для хорошого зору.

– У клітинних мембранах сітківки міститься особливо багато ДГК, яка життєво важлива для зволоження очей. Низький рівень ДГК може бути причиною сухості очей і шкіри, – пояснила експерт.

До жирної риби належать скумбрія, сардини, оселедець, лосось і форель. За словами Дербішир, до цього переліку можна додати і стейк з тунця.

Дієтолог зазначила, що йдеться саме про свіжий, а не консервований тунець, який після відповідної обробки вже не вважається жирною рибою.

Джерело: Express

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.