Психолог Виктория Островская в комментарии Фактам ICTV рассказала, как восстановить внутренний ресурс в условиях нестабильности и найти в себе опору для ментального баланса.

Как восстановить внутренний ресурс: советы психолога

— Утратить внутренний ресурс очень просто. Это знакомые многим недовольство собой, конфликты, эмоциональной перенапряжение, ежедневные перегрузки, — говорит эксперт.

По ее словам, накопление внутреннего негатива постепенно истощает энергию и ведет к утрате смысла жизни.

В таких ситуациях наша психика включает защитную реакцию, подает сигнал, который мы, к сожалению, часто игнорируем.

Чтобы вернуть в статус нормы ресурсное состояние, психолог рекомендует:

научиться контролировать эмоции, правильно их переживать. Например, плакать, если хочется, не подавляя себя такими установками, как я должен (должна) быть сильным (сильной);

не забывать благодарить себя и награждать приятными моментами, такими, как прогулка, встреча с друзьями, приятный расслабляющий отдых;

обновлять свою жизнь, перезагружаться для восстановления сил. Тут главный аспект — смена обстановки и привычной декорации. Это может быть полноценный отдых на природе: на даче, на базе отдыха, в лесу с палатками;

формируйте позитивное мышления, не забываете о своих мечтах, которые эффективно формируют оптимистичный взгляд на реальность.

Очень важно всегда делать то, что приносит радость, не откладывая на потом. Если вы чувствуете, что созданы для чего-то другого, пробуйте это другое, реализовывайте себя, достигайте новых высот в жизни. И тогда уныние и недовольство собой исчезнут без следа, резюмирует психолог.

