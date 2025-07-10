Как справиться с изнуряющим, в режиме 24/7, чувством ненависти — советы психолога

Всепоглощающее чувство ненависти может негативно влиять на состояние человека и отравлять жизнь. Психолог Виктория Островская в комментарии Фактom ICTV рассказала, как можно проработать это деструктивное, разрушительное чувство.

Родом из детства

По словам психолога, чувство ненависти, как правило, зарождается и формируется в детстве. Если в семье постоянно проявляют токсичность и ненависть ко всему окружающему, это зеркалит на ребенка, которому по мере взросления будет все сложнее подавлять в себе эту изнуряющую эмоцию.

— Вот почему важно научиться управлять ненавистью, чтобы сохранить себя и свой внутренний ресурс, — говорит эксперт.

Два фазы ненависти

Ненависть можно условно разделить две фазы. Первая — временная ненависть-взрыв, которая не закладывается вглубь подсознания. Такая форма является нормой.

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Вторая фаза — ненависть, поедающая изнутри, когда человек ненавидит всех вокруг 24/7. Такая ненависть способна разрушить жизнь очень сильно и необратимо.

Такие люди часто имеют сопутствующие заболевания, такие как депрессия, агрессивная форма тревожности и поведения, нервное напряжение, разного рода психологические проблемы.

Как справиться с ненавистью

Вот почему с крайне токсичным чувством ненависти нужно работать и наблюдать, что именно вызывает разрушающие действия.

Как помочь себе справиться с этим чувством:

всегда нужно искать причину, тогда в дальнейшем будет все легче и легче преодолевать этот внутренний барьер. Если он родом из детства, то лучше проработать проблему с психологом;

постараться отпустить болезненную ситуацию, как бы сложно это не было. Нужно постоянно напоминать себе, что ненависть губит вас, разрушает вашу жизнь, истачивает вас изнутри;

работать с деструктивными мыслями, чтобы они не погружали вас надолго в эмоцию ненависти. Если чувствуете, что начинает “накрывать”, нужно всячески пытаться переключиться на позитив. Сделать это довольно сложно, но есть множество практик, упражнений, которые учат и помогают работать с отрицательными мыслями;

работать с эмоциями, не находиться долго в негативных порывах злости, ярости и гнева;

заботиться о физическом и психологическом состоянии, это может быть как спорт, так и разного рода увлечения. Главное, чтобы они доставляли удовольствие.

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