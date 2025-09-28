Психолог Вікторія Островська в коментарі Фактам ICTV розповіла, як відновити внутрішній ресурс в умовах нестабільності та знайти в собі опору для ментального балансу.

Як відновити внутрішній ресурс: поради психолога

– Втратити внутрішній ресурс дуже просто. Це знайомі багатьом невдоволення собою, конфлікти, емоційне перенапруження, щоденні перевантаження, – каже експертка.

За її словами, накопичення внутрішнього негативу поступово виснажує енергію і веде до втрати сенсу життя.

У таких ситуаціях наша психіка включає захисну реакцію, подає сигнал, який ми, на жаль, часто ігноруємо.

Щоб повернути до норми ресурсний стан, психолог рекомендує:

навчитися контролювати емоції, правильно їх переживати. Наприклад, плакати, якщо хочеться, не пригнічуючи себе такими установками, як я повинен (повинна) бути сильним (сильною);

не забувати дякувати собі і нагороджувати приємними моментами, такими, як прогулянка, зустріч із друзями, приємний відпочинок, що розслабляє;

оновлювати своє життя, перезавантажуватися для відновлення сил. Тут головний аспект – зміна обстановки і звичної декорації. Це може бути повноцінний відпочинок на природі: на дачі, на базі відпочинку, в лісі з наметами;

формуйте позитивне мислення, не забувайте про свої мрії, які ефективно формують оптимістичний погляд на реальність.

Дуже важливо завжди робити те, що приносить радість, не відкладаючи на потім. Якщо ви відчуваєте, що створені для чогось іншого, пробуйте це інше, реалізовуйте себе, досягайте нових висот у житті. І тоді зневіра і невдоволення собою зникнуть без сліду, резюмує психолог.

