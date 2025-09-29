В психиатрических клиниках увеличивается число пациентов с ложными, порой опасными убеждениями, грандиозными бредовыми идеями и параноидальными мыслями. Их объединяет общий симптом: бесконечные беседы с чат-ботами на базе искусственного интеллекта.

Об этом изданию WIRED рассказали психиатры и исследователи, обеспокоенные наметившейся тенденцией.

Психоз после общения с чат-ботами на основе ИИ: что известно

Так, психиатр из Калифорнийского университета в Сан-Франциско Кит Саката заявил, что в этом году насчитал 12 случаев, достаточно серьезных, чтобы потребовать госпитализации.

— В каждом из них значительную роль в развитии психотических эпизодов сыграл искусственный интеллект, — сообщил врач.

По его словам, некоторые пациенты настаивают на том, что боты разумны или создают новые грандиозные физические теории.

Другие врачи рассказывают о пациентах, которые днями возились с этими инструментами, приезжая в больницу с тысячами страниц расшифровок, подробно описывающих, как боты поддерживали явно проблемные мысли.

Отмечается, что последствия психозов ужасны и ведут к потере работы, разрыву отношений, недобровольной госпитализации, тюремному заключению и даже смерти.

Сейчас медицинское сообщество пытается определить, является ли это отдельным явлением, заслуживающим собственного названия, или знакомой проблемой с современным триггером.

Психоз, вызванный искусственным интеллектом, не является признанным клиническим термином.

Тем не менее, это выражение распространилось в новостях и социальных сетях как общее описание некоего кризиса психического здоровья, возникающего после продолжительных разговоров с помощью чат-ботов.

Именно это упрощение беспокоит многих психиатров, начинающих решать эту проблему.

Психоз рассматривается не как отдельное заболевание, а как совокупность симптомов, таких как галлюцинация и нарушение мышления. Он может быть связан как с шизофренией или биполярным расстройством, так и с последствиями недостатка сна или сильного стресса. В случаях, связанных с общением с ИИ, чаще наблюдаются странные идеи — устойчивые, но не соответствующие реальности убеждения, которые трудно опровергнуть.

Психиатр из Стэнфордского университета Нина Васан считает преждевременным создание нового диагноза.

Она предостерегает от спешки в классификации, которая может привести к ошибкам в понимании обычных затруднений. Кроме того, существует опасение, что общество начнет считать технологию основной причиной проблем, хотя прямая связь пока не установлена.

Специалисты также выражают обеспокоенность по поводу возможной стигматизации психоза. Люди с его проявлениями могут испытывать стыд и избегать обращения за помощью, усиливающей их состояние.

В настоящее время исследование темы ИИ-психоза на начальной стадии и психиатры сталкиваются с трудностями в понимании масштабов и причин этого явления.

