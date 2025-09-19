Люди с изначально высоким уровнем антител, который быстро снижается, имеют наибольший риск заражения коронавирусной инфекцией.

К такому выводу пришла команда ученых из Нагойского университета, которая с помощью искусственного интеллекта выявила четыре типа реакции организма на вакцины против Covid-19.

Четыре типа реакции на Covid-вакцины: что известно

В ходе научного эксперимента ученые в течение 18 месяцев наблюдали за 2 526 вакцинированными участниками.

Сейчас смотрят

С помощью ИИ команда разработала математическую систему для классификации иммунных реакций и впервые систематически выделила группу с быстрым спадом.

Исследователи обнаружили, что иммунный ответ можно разделить на четыре четких типа:

высокий уровень антител в течение длительного времени (устойчивая реакция);

высокий уровень антител с быстрым спадом;

низкий уровень антител, который также быстро снижался (уязвимая реакция);

промежуточное состояние (реакция с промежуточным результатом).

По словам ученых, результаты по группе с быстрым спадом оказались неожиданными.

Как отметил руководитель исследования, профессор Синго Ивами, несмотря на впечатляющий начальный иммунный ответ, группа с быстрым спадом заразилась Covid-19 быстрее.

При этом те, кто имел устойчивый иммунный ответ, сохраняли защиту в течение более длительного времени.

— Одноразовые анализы крови на антитела IgG, тип антител, который мы использовали для классификации, не смогли выявить этот риск. Только отслеживая изменения в течение месяцев, мы увидели закономерность, — заявил профессор.

Как сообщается, люди из группы, которые изначально имели самый высокий уровень антител, но уровень которых снижался быстрее, инфицировались раньше.

Люди с более низким уровнем антител IgA(S) в крови, защищающих нос и горло, также подвергались более высокому риску.

Результаты показывают, что мониторинг изменения уровня антител со временем может помочь выявить людей с повышенным риском заражения.

В целом после ревакцинации 29% участников оказались в группе с устойчивым ответом, 28% – в уязвимой категории, 19% – в группе быстрого спада, а остальные продемонстрировали промежуточные результаты.

При этом частота прорывных инфекций колебалась от 5,2% среди стойко реагирующих до 6% среди уязвимых и группы с “быстрым спадом”.

— Впервые нам удалось четко сгруппировать людей по реакции на вакцины от Covid-19. Выявление закономерности быстрого спада особенно важно — это помогает объяснить, почему некоторым людям может потребоваться ревакцинация раньше, чем другим, — подчеркнул Ивами.

Ученый добавил, что это потенциально может способствовать лучшим, более персонализированным стратегиям вакцинации.

Однако, можно ли широко использовать тестирование на антитела, зависит от стоимости, точности и того, являются ли преимущества стоящими по сравнению с текущими стратегиями. Поэтому требуются дополнительные исследования.

Источник : MedicalXpress

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.