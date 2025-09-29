Команда шведских ученых Каролинского института и их коллег из Финляндии в ходе исследования выяснила, что простой анализ крови может предсказать риск развития тяжелого заболевания печени.

Анализ крови для выявления заболеваний печени: что известно

— Метод позволяет предсказать риск тяжелого заболевания печени в течение 10 лет и основан на трех простых стандартных анализах крови, — говорится в сообщении.

Как сообщается, модель, получившая название CORE, была разработана с использованием передовых статистических методов и основана на пяти факторах:

возрасте;

поле;

уровнях трех распространенных печеночных ферментов (АСТ, АЛТ и ГГТ), которые обычно измеряются во время регулярных медицинских осмотров.

Целью ученых было создание инструмента, удобного для использования в отделениях первичной медико-санитарной помощи, куда большинство пациентов обращаются за медицинской помощью впервые.

Веб-калькулятор уже доступен для врачей и медсестер.

Исследование основано на данных более 480 000 человек в Стокгольме, которые прошли медицинское обследование в период с 1985 по 1996 годы.

Наблюдая за участниками в течение 30 лет, исследователи обнаружили, что у 1,5% развились тяжелые заболевания печени, такие как цирроз и рак печени, или потребовалась пересадка органа.

Модель CORE оказалась очень точной и смогла дифференцировать людей, у которых развилось или не развилось заболевание, в 88% случаев, что является улучшением по сравнению с рекомендуемым в настоящее время методом FIB-4.

Модель также была протестирована на двух других группах населения в Финляндии и Великобритании, где она вновь продемонстрировала высокую точность прогнозирования этого риска.

Однако исследователи отмечают необходимость ее дальнейшего тестирования на группах особенно высокого риска — с диабетом ІІ типа или ожирением.

Ученые также признают необходимость интеграции модели в системы медицинской документации для облегчения ее клинического применения.

Источник : MedicalXpress

