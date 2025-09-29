Команда шведських вчених Каролінського інституту та їхніх колег з Фінляндії під час дослідження з’ясувала, що простий аналіз крові може передбачити ризик розвитку важкого захворювання печінки.

Аналіз крові для виявлення захворювань печінки: що відомо

– Метод дозволяє передбачити ризик важкого захворювання печінки протягом 10 років і заснований на трьох простих стандартних аналізах крові, – йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, модель, що отримала назву CORE, була розроблена з використанням передових статистичних методів і заснована на п’яти факторах:

віці;

статі;

рівнях трьох поширених печінкових ферментів (АСТ, АЛТ і ГГТ), які зазвичай вимірюються під час регулярних медичних оглядів.

Метою вчених було створення інструменту, зручного для використання у відділеннях первинної медико-санітарної допомоги, куди більшість пацієнтів звертаються по медичну допомогу вперше.

Вебкалькулятор вже доступний для лікарів і медсестер.

Дослідження базується на даних понад 480 000 осіб у Стокгольмі, які пройшли медичне обстеження в період з 1985 до 1996 року.

Спостерігаючи за учасниками протягом 30 років, дослідники виявили, що у 1,5% розвинулися важкі захворювання печінки, такі як цироз і рак, або знадобилася пересадка органа.

Модель CORE виявилася дуже точною і змогла диференціювати людей, у яких розвинулося або не розвинулося захворювання, в 88% випадків, що є поліпшенням порівняно з рекомендованим наразі методом FIB-4.

Модель також була протестована на двох інших групах населення у Фінляндії та Великій Британії, де вона знову продемонструвала високу точність прогнозування цього ризику.

Однак дослідники відзначають необхідність її подальшого тестування на групах особливо високого ризику – з діабетом ІІ типу або ожирінням.

Вчені також визнають необхідність інтеграції моделі в системи медичної документації для полегшення її клінічного застосування.

Джерело : MedicalXpress

