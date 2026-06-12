Колумбийская певица Шакира и нигерийский исполнитель Burna Boy стали хедлайнерами церемонии открытия ЧМ-2026, исполнив официальный гимн чемпионата мира Dai Dai.

Это произошло на стадионе Ацтека, где позже состоялся матч-открытие турнира между Мексикой и ЮАР, завершившийся победой хозяев со счетом 2:0.

Видео с Шакирой на ЧМ-2026 стало вирусным

Шакира и Burna Boy зажгли перед более чем 80 тыс. болельщиков на церемонии открытия.

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После выступления колумбийской певицы в социальных сетях стало вирусным видео, на котором она, как показалось, не очень охотно покидала сцену после выступления.

На кадрах видно, как Шакира в шутку хватает работника стадиона и танцует с ним под аплодисменты толпы.

Видео с этим моментом быстро набрало популярность в сети, а поклонники хвалили певицу за спонтанность и энтузиазм.

TRENDING: Shakira didn’t want to leave the stage after her opening ceremony performance… She grabbed a stadium worker and started dancing with him. pic.twitter.com/ZOgO85emdT — Polymarket Sports (@PolymarketSport) June 11, 2026

Выступление Шакиры и Burna Boy стало кульминацией музыкального шоу перед матчем Мексика – ЮАР на стадионе Ацтека.

В церемонии открытия также приняли участие ряд других известных артистов, среди которых мексиканская поп-рок-группа Maná, колумбийский исполнитель J Balvin, мексиканская певица Belinda, венесуэльский артист Danny Ocean, мексиканская певица Lila Downs, музыкальный коллектив Los Ángeles Azules и певица из ЮАР Tyla.

Шакира уже в четвертый раз выступает на чемпионатах мира: в Германии в 2006 году она исполнила песню Hips Don’t Lie – Bamboo, в Южной Африке в 2010 году она выступила с песней Waka Waka (This Time for Africa), которая была официальной песней турнира; а на чемпионате мира 2014 года в Бразилии она исполнила песню La La La во время церемонии закрытия на стадионе Маракана.

Шакира также выступит в перерыве финального матча ЧМ-2026 19 июля на стадионе МетЛайф в Нью-Джерси вместе с Мадонной и группой BTS.

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