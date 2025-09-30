Ученые Королевского колледжа Лондона выяснили, что социальное неравенство в обществе с большим разрывом между богатыми и бедными может вызывать у детей структурные изменения мозга и ухудшать состояние психического здоровья.

Социальное неравенство и медицинские обследования: что известно

Исследование, опубликованное в Nature Mental Health, основано на данных более 10 тыс. детей в возрасте 9–10 лет из США.

Ученые сравнили уровень социального неравенства в разных штатах с результатами МРТ-сканирований и анкет о состоянии психического здоровья.

Было установлено, что дети, которые жили в регионах с большим неравенством доходов, имели меньшую площадь коры головного мозга и измененные связи между его участками. Именно из-за этого у них возникали симптомы депрессии и тревожности уже в 10–11 лет.

– Речь идет не только о доходах конкретной семьи, но и о самом распределении богатства в обществе. Дети из богатых и из более бедных семей в неравных регионах показывали отклонения в нейроразвитии, – объясняет руководительница исследования Дивянгана Ракеш.

Ученые считают, что социальные различия влияют на уровень кортизола — гормона стресса. Это создает дополнительную нагрузку на мозг и может оставить след на всю жизнь.

Ученые подчеркивают: уменьшение социального неравенства — это не только экономическая задача, но и вопрос здравоохранения.

Прогрессивное налогообложение, доступ к медицине и развитие инфраструктуры могут стать ключом к решению проблем будущего поколения.

Сейчас ученые планируют провести аналогичное исследование, применив данные детей, живущих в Великобритании.

Источник : MedicalXpress

