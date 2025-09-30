Науковці Королівського коледжу Лондона з’ясували, що соціальна нерівність у суспільстві з великим розривом між багатими і бідними може викликати у дітей структурні зміни мозку та погіршувати стан психічного здоров’я.

Соціальна нерівність і медичні обстеження: що відомо

Дослідження, опубліковане в Nature Mental Health, базується на медичних даних понад 10 тис. дітей віком 9–10 років зі США.

Вчені порівняли рівень соціальної нерівності в різних штатах із результатами МРТ-сканувань та анкет щодо стану психічного здоров’я.

Було встановлено, що діти, які жили у регіонах із більшою нерівністю доходів, мали меншу площу кори головного мозку та змінені зв’язки між його ділянками. Саме через це у них виникали симптоми депресії та тривожності вже у 10–11 років.

– Йдеться не лише про доходи конкретної родини, а про сам розподіл багатства в суспільстві. Діти з заможних та з бідніших родин у нерівних регіонах показували відхилення у нейророзвитку, – пояснює керівниця дослідження Дів’янгана Ракеш.

Вчені вважають, що соціальні розбіжності впливають на рівень кортизолу — гормону стресу. Це створює додаткове навантаження на мозок і може залишати слід на все життя.

Науковці наголошують: зменшення соціальної нерівності — це не лише економічне завдання, а й питання охорони здоров’я.

Прогресивне оподаткування, доступ до медицини та розвиток інфраструктури можуть стати ключем до розв’язання проблем майбутнього покоління.

Наразі вчені планують провести аналогічне дослідження, застосувавши дані дітей, які живуть у Великій Британії.

Джерело : MedicalXpress

