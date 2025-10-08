В Украине за первую неделю эпидемического сезона ОРВИ и COVID-19 заболели 129,7 тыс. человек, случаев гриппа не зафиксировали.

В Украине начался эпидсезон: сколько больных ОРВИ и COVID-19

Как сообщил Центр общественного здоровья в Facebook, в Украине стартовал новый эпидемический сезон заболеваемости гриппом, COVID-19 и другими острыми респираторными вирусными инфекциями. Он продлится до 17 мая 2026 года.

— В течение первой недели эпидсезона – с 29 сентября по 5 октября – ОРВИ, включая COVID-19, заболели 129 753 человека, из них 76 342 – дети. Уровень заболеваемости остается стабильным и на 21,9% ниже эпидемического порога. По сравнению с предыдущей неделей количество новых случаев заболеваемости ОРВИ снизилось на 3,3%, — говорится в сообщении.

Так, за неделю COVID-19 заболели 5 038 человек, из-за осложнений от болезни умерли десять человек, все они не были привиты против COVID-19.

По информации Центра общественного здоровья, случаев гриппа пока не зафиксировано, однако ожидается, что зимой ситуация изменится.

В ЦОЗ отметили, что в Украине вакцинация от COVID-19 безвозмездная. Людям, еще не вакцинированным, достаточно одной дозы мРНК-вакцины. Дополнительные дозы каждые 6-12 месяцев рекомендованы людям с хроническими заболеваниями, в возрасте или тем, кто имеет частые контакты с другими людьми. Женщины, которые вынашивают ребенка, согласно рекомендациям, должны вакцинироваться во время каждой беременности.

Кроме этого, в ЦОЗ напомнили о необходимости ежегодной вакцинации от гриппа. Вакцину от гриппа можно купить в аптеке для себя или близких. К началу эпидсезона в Украину доставлено 136 тыс. доз вакцины корейского производства и 100 667 доз — французского производства; они доступны в аптеках и медучреждениях. Чтобы привиться, нужно обратиться к своему семейному врачу или в ближайшее учреждение здравоохранения.

