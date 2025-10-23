Осенне‑зимний период традиционно считается временем повышенной заболеваемости. Среди множества простудных инфекций особое место занимает ангина — острое воспаление миндалин, требующее точной диагностики и адекватного лечения. Ранее обнаруженные признаки ангины дают возможность избежать осложнений и предотвратить переход болезни в хроническую форму.

Что такое ангина и почему она опасна

Ангина (острый тонзиллит) — это инфекционное заболевание, при котором воспаляются небные миндалины. В зависимости от возбудителя различают вирусную ангину и бактериальную ангину:

При вирусной форме воспаление вызывают аденовирусы, вирус Коксаки и другие респираторные возбудители.

При бактериальной — чаще всего стрептококки группы А, реже — стафилококки.

Без своевременной терапии воспаление может распространиться на соседние органы, вызвать абсцессы, поражение сердца или почек. По статистике, ежегодно ангиной болеет до 10 % населения, а ангина у детей встречается в пять раз чаще, чем у взрослых.

5 главных признаков ангины

Ангина развивается стремительно и ее первые проявления часто игнорируются или принимаются за обычную простуду. Но есть симптомы, по которым можно достаточно точно заподозрить тонзиллит. Про них далее.

1. Боль в горле

Это первый и самый выраженный симптом. При ангине боль возникает резко, усиливается при глотании, иногда иррадиирует в ухо или шею. В отличие от ОРВИ, неприятные ощущения не ограничиваются легким першением — боль интенсивная, “режущая”. Нередко человека беспокоят:

ощущение инородного тела в горле;

трудности при приеме пищи и жидкости;

увеличение миндалин и покраснение задней стенки глотки.

Иногда у пациентов отмечается ангина без температуры, но выраженная боль в горле при этом сохраняется.

2. Повышение температуры

Повышение температуры — характерная реакция организма на воспаление. При бактериальной ангине температура может подниматься до 39 °C и выше, сопровождаясь ознобом и головной болью. Субфебрильная (37–37,5 °C) температура чаще наблюдается при вирусная ангина, когда инфекция протекает легче.

Резкое повышение и длительное сохранение жара — сигнал, что необходимо начать ангина лечение под контролем врача.

3. Налет на миндалинах

Наличие налета — один из основных диагностических признаков.

При бактериальной форме он густой, беловато‑жёлтый, часто гнойный.

При вирусной — налёт рыхлый, тонкий, сероватого оттенка.

Важно не путать его с налетом при фарингите или молочнице — при ангине он локализуется преимущественно на миндалинах и сопровождается выраженной болью.

4. Увеличение лимфоузлов

Шейные и подчелюстные лимфоузлы становятся болезненными и плотными при пальпации. Их увеличение — реакция иммунной системы на инфекцию. Если лимфоузлы резко увеличиваются, становятся горячими и плотными, это может указывать на развитие осложнения — паратонизиллярного абсцесса.

5. Общая слабость и недомогание

Ангина сопровождается системной интоксикацией: ломотой в теле, головной болью, потерей аппетита, сонливостью. Организм тратит ресурсы на борьбу с инфекцией, поэтому даже легкая физическая нагрузка вызывает усталость.

Как правильно реагировать на признаки ангины

При первых симптомах важно обратиться к врачу‑терапевту или оториноларингологу. Только специалист определит форму заболевания и подберет корректное лечение ангины, которое обычно включает:

антибактериальные препараты — только при подтвержденной бактериальной ангине;

симптоматическое лечение;

обильное питье и покой;

регулярное местное лечение горла при ангине.

В комплексную терапию часто включают полоскания антисептическими растворами. Так, например, раствор Стоматидин® используется для местной обработки слизистой — он оказывает антимикробное и противогрибковое действие, снижает воспаление и выраженность боли. Средство подходит как взрослым, так и детям старше 6 лет..

Профилактика включает укрепление иммунитета, соблюдение гигиены, избегание контакта с больными и закаливание организма.

Ранняя диагностика и внимательное отношение к основным симптомам помогают избежать осложнений. Если появились боль в горле, повышение температуры, налет на миндалинах, увеличение лимфоузлов или выраженная слабость — не занимайтесь самолечением. Своевременное обращение к врачу — лучший способ восстановить здоровье, понять чем лечить ангину и предотвратить рецидивы.

