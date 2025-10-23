Осінньо-зимовий період традиційно вважається часом підвищеної захворюваності. Серед безлічі простудних інфекцій особливе місце займає ангіна — гостре запалення мигдалин, що вимагає точної діагностики та адекватного лікування. Раннє виявлення ознак ангіни дає можливість уникнути ускладнень і запобігти переходу хвороби в хронічну форму.

Що таке ангіна і чому вона небезпечна

Ангіна (гострий тонзиліт) — це інфекційне захворювання, при якому запалюються піднебінні мигдалини. Залежно від збудника розрізняють вірусну ангіну і бактеріальну ангіну:

При вірусній формі запалення викликають аденовіруси, вірус Коксакі та інші респіраторні збудники.

При бактеріальній — найчастіше стрептококи групи А, рідше — стафілококи.

Без своєчасної терапії запалення може поширитися на сусідні органи, викликати абсцеси, ураження серця або нирок. За статистикою, щорічно на ангіну хворіє до 10% населення, а ангіна у дітей зустрічається в п’ять разів частіше, ніж у дорослих.

5 головних ознак ангіни

Ангіна розвивається стрімко і її перші прояви часто ігноруються або приймаються за звичайну застуду. Але є симптоми, за якими можна досить точно запідозрити тонзиліт. Про них далі.

1. Біль у горлі

Це перший і найвиразніший симптом. При ангіні біль виникає різко, посилюється при ковтанні, іноді іррадіює у вухо або шию. На відміну від ГРВІ, неприємні відчуття не обмежуються легким першінням — біль інтенсивний, “ріжучий”. Нерідко людину турбують:

відчуття стороннього тіла в горлі;

труднощі при прийомі їжі та рідини;

збільшення мигдалин і почервоніння задньої стінки глотки.

Іноді у пацієнтів відзначається ангіна без температури, але виражений біль у горлі при цьому зберігається.

2. Підвищення температури

Підвищення температури — характерна реакція організму на запалення. При бактеріальній ангіні температура може підніматися до 39 °C і вище, супроводжуючись ознобом і головним болем. Субфебрильна (37–37,5 °C) температура частіше спостерігається при вірусній ангіні, коли інфекція протікає легше.

Різке підвищення і тривале збереження жару — сигнал, що необхідно почати лікування ангіни під контролем лікаря.

3. Наліт на мигдалинах

Наявність нальоту — одна з основних діагностичних ознак.

При бактеріальній формі він густий, білувато-жовтий, часто гнійний.

При вірусній — наліт пухкий, тонкий, сіруватого відтінку.

Важливо не плутати його з нальотом при фарингіті або молочниці — при ангіні він локалізується переважно на мигдалинах і супроводжується вираженим болем.

4. Збільшення лімфовузлів

Шийні та підщелепні лімфовузли стають болючими та щільними при пальпації. Їх збільшення — реакція імунної системи на інфекцію. Якщо лімфовузли різко збільшуються, стають гарячими і щільними, це може вказувати на розвиток ускладнення — паратонізилярного абсцесу.

5. Загальна слабкість і нездужання

Ангіна супроводжується системною інтоксикацією: ломотою в тілі, головним болем, втратою апетиту, сонливістю. Організм витрачає ресурси на боротьбу з інфекцією, тому навіть легке фізичне навантаження викликає втому.

Як правильно реагувати на ознаки ангіни

При перших симптомах важливо звернутися до лікаря-терапевта або оториноларинголога. Тільки фахівець визначить форму захворювання і підбере коректне лікування ангіни, яке зазвичай включає:

антибактеріальні препарати — тільки при підтвердженій бактеріальній ангіні;

симптоматичне лікування;

рясне пиття і спокій;

регулярне місцеве лікування горла при ангіні.

У комплексну терапію часто включають полоскання антисептичними розчинами. Так, наприклад, розчин Стоматидин® використовується для місцевої обробки слизової — він має антимікробну та протигрибкову дію, зменшує запалення і вираженість болю. Засіб підходить як дорослим, так і дітям старше 6 років.

Профілактика включає зміцнення імунітету, дотримання гігієни, уникнення контакту з хворими та загартовування організму.

Рання діагностика та уважне ставлення до основних симптомів допомагають уникнути ускладнень. Якщо з’явилися біль у горлі, підвищення температури, наліт на мигдалинах, збільшення лімфовузлів або виражена слабкість — не займайтеся самолікуванням. Своєчасне звернення до лікаря — найкращий спосіб відновити здоров’я, зрозуміти, чим лікувати ангіну, і запобігти рецидивам.

