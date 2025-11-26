Кабинет министров утвердил порядок реализации экспериментального проекта по предоставлению услуг по коррекции рубцовых изменений кожи после травм и ожогов для украинских защитников.

Об этом сообщили премьер-министр Украины Юлия Свириденко по результатам заседания правительства и Министерство по делам ветеранов 26 ноября.

Проект по коррекции рубцов после ранений и ожогов для военных

— Запускаем экспериментальный проект по предоставлению услуг по коррекции рубцовых изменений кожи после ранений, ожогов для военных и ветеранов, — заявила Свириденко.

По ее словам, цель такого проекта заключается в том, чтобы обеспечить доступ к необходимой медицинской поддержке и способствовать социальной адаптации украинских защитников.

Премьер-министр Украины рассказала, что программа стартует с начала января и продлится до 31 декабря 2026 года.

В то же время в Министерстве по делам ветеранов уточнили, что с 2026 года государство будет компенсировать предоставление таких услуг для украинских военных всем медицинским учреждениям, независимо от формы собственности.

Однако есть условие — эти медучреждения должны иметь соответствующую лицензию и договор с Минветеранов.

— Благодаря применению инъекционных изделий медицинского назначения и лазера можно не только вернуть коже эластичность, уменьшить боль, устранить функциональные нарушения и предотвратить дальнейший рост рубцов, но и улучшить самочувствие человека, — отмечается в заявлении.

Это особенно важно для украинских защитников, ведь такие процедуры помогают преодолеть психологические последствия и снова почувствовать комфорт в своем теле, подчеркнули в Минветеранов.

