Кабінет міністрів затвердив порядок реалізації експериментального проєкту з надання послуг для корекції рубцевих змін шкіри після травм та опіків для українських захисників.

Про це повідомили прем’єр-міністр України Юлія Свириденко за результатами засідання уряду та Міністерство у справах ветеранів 26 листопада.

Проєкт щодо корекції рубців після поранень та опіків для військових

– Запускаємо експериментальний проєкт щодо надання послуг з корекції рубцевих змін шкіри після поранень, опіків для військових і ветеранів, – заявила Свириденко.

За її словами, ціль такого проєкту полягає в тому, щоб забезпечити доступ до необхідної медичної підтримки та сприяти соціальній адаптації українських захисників.

Прем’єр-міністр України розповіла, що програма стартує з початку січня і триватиме до 31 грудня 2026 року.

Водночас у Міністерстві у справах ветеранів уточнили, що з 2026 року держава компенсуватиме надання таких послуг для українських військовим усім медичним закладам, незалежно від форми власності.

Проте є умова – ці медзаклади повинні мати відповідну ліцензію та договір із Мінветеранів.

– Завдяки застосуванням ін’єкційних виробів медичного призначення та лазеру можна не лише повернути шкірі еластичність, зменшити біль, усунути функціональні порушення та запобігти подальшому росту рубців, а й покращити самопочуття людини, – наголошується у заяві.

Це особливо важливо для українських захисників, адже такі процедури допомагають подолати психологічні наслідки та знову відчути комфорт у своєму тілі, наголосили у Мінветеранів.

