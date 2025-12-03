С 1 января 2026 года в Украине стартует новая государственная инициатива — программа бесплатного медицинского обследования для граждан старше 40 лет. Каждый участник сможет пройти обследование и получить для этого 2 000 грн на чекап здоровья. Это позволит вовремя выявлять риски и поддерживать состояние организма на должном уровне.

Кто сможет получить 2 000 грн на чекап здоровья, читайте в нашем материале.

Кому дадут 2 000 грн на чекап здоровья

Как сообщили в Министерстве здравоохранения на запрос УНИАН, украинцам после 40 лет дадут 2 000 грн на прохождение медосмотра. Каждый человек, по достижении этого возраста, через 30 дней после дня рождения получит уведомление в приложении Дія с предложением пройти скрининг.

Подтвердив участие, на специальную Дія.Картку автоматически начисляются 2 000 гривен на чекап здоровья, которые можно использовать исключительно для оплаты медицинских услуг в учреждениях, входящих в перечень Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ). Это могут быть как государственные клиники, так и частные или коммунальные медицинские учреждения, а запись в них не зависит от места регистрации.

Для тех, кто не пользуется приложением, предусмотрен альтернативный вариант, поэтому можно оформить пластиковую банковскую карту, подать заявку в ЦНАП и в течение недели получить уведомление о зачислении средств. После этого доступен тот же пакет услуг скрининга.

Что входит в бесплатный чекап

Программа формировалась на основе доказательной медицины. В чекап включены:

физикальное обследование с измерением давления, частоты сердечных сокращений, веса, роста и окружности талии;

опрос о образе жизни;

лабораторные исследования, такие как липидограмма, гликированный гемоглобин, а при необходимости — электролиты и креатинин;

оценка психического здоровья для выявления стресса и тревожности;

а также консультация врача по оценке рисков сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и предоставление персонализированных рекомендаций.

Обследование длится 60-90 минут и проводится во время одного визита. Оплата осуществляется непосредственно в учреждении через Дія.Картку.

Цель программы и дальнейшие действия

Основная цель инициативы — раннее выявление хронических заболеваний, в частности сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и проблем психического здоровья. Программа ориентирована на тех, кто редко обращается к врачу и не контролирует свое состояние.

Если во время чекапа будут выявлены риски или отклонения, пациенту сразу выдается направление к соответствующему специалисту. Система также отслеживает выполнение этого маршрута. Кроме того, врачи могут назначать необходимые препараты, которые пациент получит бесплатно или с частичной доплатой по электронному рецепту.

