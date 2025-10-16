В первый год реализации программы бесплатного скрининга здоровья ее смогут пройти около 5 млн украинцев.

Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич во время вебинара Минздрава, посвященного старту программы.

Программа бесплатного скрининга здоровья для 40-летних

— Это будет бесплатно. Ожидается, что в следующем году такую программу смогут пройти не менее 5 млн человек. Всего в Украине около 19 млн человек в возрасте от 40 лет, – сказала она.

По словам Карчевич, государство полностью покроет стоимость обследования.

Один скрининг оценивается в 2 тыс. грн, эти средства будут выплачены за предоставленные медицинские услуги в рамках программы.

Чиновница подчеркнула, что каждый пациент будет иметь возможность самостоятельно выбрать медицинское учреждение, где будет проходить обследование.

Кроме того, Национальная служба здоровья Украины будет контролировать внесение информации о проведенных скринингах в электронную систему здравоохранения.

Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что программа предусматривает создание специальной карты, на которую будут поступать средства для оплаты обследования.

Человек сможет самостоятельно выбрать удобное время и больницу для прохождения медосмотра. Минздрав рассчитывает, что к участию присоединятся также частные клиники.

В проекте государственного бюджета на 2026 год правительство предусмотрело 10 млрд грн на адресные выплаты для граждан в возрасте от 40 лет, которые будут проходить комплексный скрининг здоровья.

В перечень обследований войдут проверка сердечно-сосудистой системы, диагностика диабета и оценка состояния ментального здоровья.

