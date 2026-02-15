Онкологическое заболевание у ребенка — это одно из самых тяжелых испытаний для семьи. Диагноз меняет привычную жизнь, наполняя ее больницами, длительным лечением и постоянной тревогой за здоровье малыша.

Чрезвычайно сложно тем детям, чья болезнь требует длительной и изнурительной терапии. В такие моменты решающее значение имеют не только современные медицинские возможности, но и внимание, забота и поддержка, как со стороны близких, так и со стороны государства.

Всемирный день онкобольного ребенка призван привлечь внимание и повысить осведомленность о детских онкологических заболеваниях, показать, что проблема не остается без внимания, и объединить общество вокруг поддержки детей и их семей.

Международный день детей, больных раком: дата

15 февраля — Международный день онкобольного ребенка. Это день, который заставляет говорить не только о медицине, но и о силе семей, поддержке и надежде.

Статистика: сколько детей болеют раком

Ежегодно в мире около 300-400 тысяч детей и подростков слышат диагноз “рак”. Статистика напоминает, у скольких детей каждый год диагностируют рак, и за этими цифрами — тысячи историй борьбы и надежды.

В Украине, по данным Национального онкологического реестра, ежегодно выявляют почти 1 000 новых случаев онкологических заболеваний у детей. Наиболее распространенные из них — лейкемия (рак крови) и опухоли головного мозга.

Особенность детской онкологии в том, что в большинстве случаев причину болезни установить невозможно, а значит, предотвратить ее сложно. Поэтому решающими становятся ранняя диагностика и своевременное лечение.

Современная медицина доказывает, что детский рак — не приговор. Многие формы успешно лечатся, если помощь начата вовремя.

В 2023 году среди детей в возрасте от 0 до 17 лет было зарегистрировано 321 случай злокачественных новообразований у мальчиков и 261 случай у девочек. По сравнению с предыдущим годом количество заболеваний уменьшилось у мальчиков на 23 случая (6,7%), у девочек на 52 случая (16,6%).

Несмотря на общее снижение, некоторые виды заболеваний показали рост. Больше всего выросло количество случаев рака щитовидной железы на 79,2% (19 случаев), из которых 15 случаев пришлось на девочек. Удельный вес этого вида рака среди всех злокачественных новообразований у девочек достиг 12,3%.

В то же время количество детей с лимфомами Ходжкина уменьшилось на 24,6% (15 случаев), неходжкинскими лимфомами на 59,3% (32 случая), а случаи лейкемии сократились на 17,6% (41 случай).

Международный день онкобольного ребенка: как государство помогает маленьким пациентам

В Украине медицинская поддержка детей с онкологией полностью покрывается Программой медицинских гарантий. Это бесплатные обследования, лечение, медикаменты, реабилитация и паллиативная помощь. Отдельное важное направление — это трансплантация костного мозга, которая также является бесплатной для семьи.

Государство обеспечивает и централизованную закупку лекарств. Узнать об остатках препаратов и сроках поставки можно через чат-бот ГП Медзакупки Украины.

Параллельно продолжается системная работа на стратегическом уровне. В Украине начался третий год реализации Национальной стратегии контроля онкологических заболеваний до 2030 года. Она охватывает профилактику, раннюю диагностику, расширение доступа к лечению, реабилитацию пациентов и развитие медицинской инфраструктуры.

Речь идет об усилении борьбы с раком на всех этапах, от скрининговых программ и вакцинации до обеспечения современным оборудованием и необходимыми лекарствами. Отдельно предусмотрено развитие детской онкологии:

создание специализированных центров,

обновление клинических протоколов,

обучение врачей для повышения уровня раннего выявления.

Но несмотря на все программы и цифры, самым важным остается человеческий фактор. Детям во время лечения позволяют постоянно быть рядом с родными, даже в отделениях интенсивной терапии, ведь психологический комфорт не менее важен, чем медикаменты.

Международный день ребенка, больного раком, — это напоминание о том, что борьба продолжается каждый день. И благодаря развитию медицины, поддержке государства и неравнодушию общества все больше детей получают шанс на здоровое будущее.

Источник : МОЗ

