Онкологічне захворювання у дитини – це одне з найважчих випробувань для родини. Діагноз змінює звичне життя, наповнюючи його лікарнями, тривалим лікуванням і постійною тривогою за здоров’я малюка.

Надзвичайно складно тим дітям, чия хвороба потребує довгої та виснажливої терапії. У такі моменти вирішальне значення мають не лише сучасні медичні можливості, а й увага, турбота та підтримка, як з боку близьких, так і з боку держави.

Всесвітній день онкохворої дитини покликаний привернути увагу та підвищити обізнаність про дитячі онкологічні захворювання, показати, що проблема не залишається поза увагою, та об’єднати суспільство навколо підтримки дітей і їхніх родин.

Міжнародний день дітей хворих на рак: дата

15 лютого – Міжнародний день онкохворої дитини. Це день, що змушує говорити не лише про медицину, а й про силу родин, підтримку й надію.

Статистика: скільки дітей хворіють на рак

Щороку у світі близько 300-400 тисяч дітей і підлітків чують діагноз “рак”. Статистика нагадує, у скількох дітей кожного року діагностують рак, і за цими цифрами – тисячі історій боротьби та надії. В Україні, за даними Національного канцер-реєстру, щорічно виявляють майже 1 000 нових випадків онкологічних захворювань у дітей. Найпоширеніші з них лейкемія (рак крові) та пухлини головного мозку.

Особливість дитячої онкології в тому, що в більшості випадків причину хвороби встановити неможливо, а отже, запобігти їй складно. Тому вирішальними стають рання діагностика та своєчасне лікування.

Сучасна медицина доводить, що дитячий рак – не вирок. Багато форм успішно лікуються, якщо допомогу розпочато вчасно.

У 2023 році серед дітей віком від 0 до 17 років було зареєстровано 321 випадок злоякісних новоутворень у хлопчиків та 261 випадок у дівчаток. Порівняно з попереднім роком кількість захворювань зменшилася, у хлопчиків на 23 випадки (6,7%), у дівчаток на 52 випадки (16,6%).

Незважаючи на загальне зниження, деякі види захворювань показали зростання. Найбільше зросла кількість випадків раку щитовидної залози на 79,2% (19 випадків), з яких 15 випадків припали на дівчаток. Питома вага цього виду раку серед усіх злоякісних новоутворень у дівчаток досягла 12,3%.

Водночас кількість дітей із лімфомами Ходжкіна зменшилася на 24,6% (15 випадків), неходжкінськими лімфомами на 59,3% (32 випадки), а випадки лейкемії скоротилися на 17,6% (41 випадок).

Міжнародний день онкохворої дитини: як держава допомагає маленьким пацієнтам

В Україні медична підтримка дітей з онкологією повністю покривається Програмою медичних гарантій. Це безоплатні обстеження, лікування, медикаменти, реабілітація та паліативна допомога. Окремий важливий напрям це трансплантація кісткового мозку, яка також є безкоштовною для родини.

Держава забезпечує й централізовану закупівлю ліків. Дізнатися про залишки препаратів і строки постачання можна через чат-бот ДП Медзакупівлі України.

Паралельно триває системна робота на стратегічному рівні. В Україні розпочався третій рік реалізації Національної стратегії контролю онкологічних захворювань до 2030 року. Вона охоплює профілактику, ранню діагностику, розширення доступу до лікування, реабілітацію пацієнтів і розвиток медичної інфраструктури.

Йдеться про посилення боротьби з раком на всіх етапах, від скринінгових програм і вакцинації до забезпечення сучасним обладнанням та необхідними ліками. Окремо передбачено розвиток дитячої онкології:

створення спеціалізованих центрів,

оновлення клінічних протоколів,

навчання лікарів для підвищення рівня раннього виявлення.

Та попри всі програми й цифри, найважливішим залишається людський вимір. Дітям під час лікування дозволяють постійно бути поруч із рідними, навіть у відділеннях інтенсивної терапії, адже психологічний комфорт не менш важливий за медикаменти.

Міжнародний день дитини хворої на рак – це нагадування, що боротьба триває щодня. І завдяки розвитку медицини, підтримці держави та небайдужості суспільства дедалі більше дітей отримують шанс на здорове майбутнє.

Джерело : МОЗ

