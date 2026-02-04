Всемирный день борьбы против рака отмечается ежегодно 4 февраля. Этот день – напоминание о том, чтобы выяснить, откуда берется эта болезнь и что каждый из нас может сделать сегодня, чтобы защитить себя в будущем.

Всемирный день борьбы против рака: как возникает болезнь

Наш организм – это слаженный и в то же время невероятно сложный механизм. Основой тела являются триллионы клеток, которые объединяются в ткани по четким генетическим инструкциям, сообщает Центр общественного здоровья МОЗ Украины.

В ядре каждой клетки содержатся гены, которые управляют ее жизненным циклом – от роста до естественной гибели. Пока клетки четко следуют этому внутреннему распорядку, наш организм функционирует слаженно.

Гены являются своеобразными чертежами в молекуле ДНК, определяющими правильную работу каждой клетки. Когда структура ДНК подвергается случайным сбоям или внешним повреждениям, возникает мутация. Такие изменения искажают внутренние инструкции организма, из-за чего клетка перестает функционировать должным образом и становится потенциально опасной.

Именно эти генетические ошибки являются причиной развития рака: вместо того, чтобы вовремя прекратить деление, атипичные клетки начинают бесконтрольно размножаться, формируя опухоль.

В отличие от здоровых клеток, создающих свои точные копии, раковые передают следующим поколениям только мутации. Эти сбои могут быть как наследственными, так и приобретенными в течение жизни из-за старения или агрессивного воздействия канцерогенов – курения, алкоголя или чрезмерного ультрафиолета.

Статистика заболеваемости раком в Украине

Ежегодно жизнь более 100 тыс. украинцев меняется из-за известия о раке.

По данным Национального канцер-реестра, в 2024 году онкологические заболевания выявили у 111 247 человек (54 025 мужчин и 57 222 женщин).

С 1 января 2025 года в Украине действует приказ о порядке скрининга и ранней диагностики рака молочной железы, рака шейки матки и колоректального рака, а также мониторинга состояния здоровья пациентов из групп риска, отмечают в Минздраве.

Какие виды рака наиболее распространены

Статистика за 2022 год свидетельствует, что лидером по количеству новых диагнозов в мире стал рак легких – на него пришлось 12,4% всех случаев (2,5 млн человек), пишет Центр общественного здоровья МОЗ Украины.

Следом за ним в структуре онкозаболеваемости идут рак молочной железы (11,6% или 2,3 млн случаев) и колоректальный рак (9,6% или 1,9 млн). Также в пятерку наиболее распространенных типов вошли рак простаты (7,3% или 1,5 млн случаев) и рак желудка (4,9% или 970 тыс.).

Самый высокий показатель летальности среди онкологических патологий зафиксирован у рака легких, который унес жизни 1,8 млн человек (18,7% от всех смертей от рака) в течение 2022 года.

Следующими по уровню смертности являются колоректальный рак (9,3%) и рак печени (7,8%). Замыкают этот список рак молочной железы и желудка, на которые в совокупности приходится почти 14% летальных случаев.

Рак молочной железы является главной онкологической угрозой для женщин. В то же время у мужчин чаще диагностируют и фиксируют наибольшую смертность от рака легких.

Как снизить риск возникновения рака

Любые новообразования или изменения в тканях необязательно свидетельствуют об онкологии. Однако существуют предраковые состояния, которые без надлежащего лечения со временем могут трансформироваться в рак.

Результативность противоопухолевой терапии определяется формой и стадией заболевания, доступными методами лечения, а также общим состоянием здоровья пациента. Шансы на полное выздоровление варьируются в зависимости от вида рака, а оптимальную стратегию борьбы с болезнью может разработать и назначить исключительно профильный врач.

Профилактика поможет сохранить ваше здоровье и снизить факторы риска. Вот несколько основных правил, которых стоит придерживаться:

избегайте курения (даже пассивного, поскольку табак поражает весь организм);

употребляйте здоровую пищу (основой меню должны стать овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, бобы и нежирное мясо птицы);

поддерживайте здоровый вес и будьте физически активными;

не загорайте (по возможности избегайте прямого солнечного света и не ходите в солярий); вакцинируйтесь (в частности, от вирусного гепатита и вируса папилломы человека, который может привести к раку шейки матки и других половых органов);

не пренебрегайте дополнительной защитой во время полового акта;

регулярно проходите профилактические осмотры.

Забота о себе начинается с отказа от вредных привычек и контроля факторов риска. Это не только поможет снизить вероятность заболеть, но и существенно улучшит качество жизни.

