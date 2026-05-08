С фельдшером Национальной гвардии Украины и сертифицированным инструктором-преподавателем Александром Корнийчуком, известным под псевдонимом Байкер, мы встретились на тренинге Физическая и цифровая безопасность журналистов во время войны. Там он проводил практические занятия Stop the Bleed — по оказанию домедицинской помощи и остановке кровотечений.

В интервью для Fakty ICTV Александр Корнийчук объяснил, почему во время войны навыки домедицинской помощи нужны гражданским лицам, что делать в первые минуты чрезвычайной ситуации и почему турникет не всегда должен быть первым ответом на кровотечение.

Почему гражданским лицам нужны навыки первой помощи

– Александр, мы беседуем после тренинга по оказанию первой помощи и остановке кровотечений для гражданских лиц. Чем такие курсы полезны для людей, у которых никогда не было такого опыта? И чем они отличаются от курсов по тактической медицине?

– Военные проходят курсы по тактической медицине. Это алгоритмы действий военнослужащего в зоне опасности. Но война пришла в наш дом, и для многих это произошло очень быстро.

Моя война началась в 2014 году. Уже тогда я думал: что будет делать мой ребенок, если, не дай Бог, что-то случится? Практика показывает, что на войне многие ситуации действительно решаются военными алгоритмами, которым научили человека.

Но когда военный приходит домой, он снимает снаряжение, форму, индивидуальную аптечку. И становится обычным гражданским человеком – в шортах, майке, шлепанцах. Он может пойти с ребенком за мороженым или с женой на кофе.

И если в этот момент происходит чрезвычайная ситуация, военный алгоритм может не сработать. Потому что под рукой может не оказаться перевязочного пакета, турникеты или другого снаряжения.

Чрезвычайная ситуация – это не обязательно обстрел. Это может быть ДТП или другое происшествие на улице. И тогда первый вопрос очень прост: чем я могу помочь здесь и сейчас?

Что может сделать гражданский человек

– Вы говорите, что военные алгоритмы не всегда можно напрямую перенести в гражданскую жизнь. Тогда что дает человеку курс Stop the Bleed?

– Военный в зоне боевых действий имеет снаряжение, аптечку, перевязочные средства. Его обучают действовать по конкретным алгоритмам. Но когда он выходит в город как гражданский человек, у него всего этого может не быть.

И это касается не только военных. Обычный человек тоже может оказаться рядом с раненым после авиакатастрофы, ДТП или другой чрезвычайной ситуации. И тогда возникает простой вопрос: чем можно оказать помощь здесь и сейчас?

Когда военный выходит на улицу в гражданской одежде, он уже не носит с собой военную аптечку. Но знания у него остаются. И эти знания иногда могут противоречить тому, что разрешено делать гражданским людям во время чрезвычайных ситуаций.

Есть приказ Министерства здравоохранения №441, который регламентирует порядок оказания помощи. И есть программа Stop the Bleed, разработанная Американской коллегией хирургов. То, что я преподаю на тренингах, как раз объясняет, как действовать в таких ситуациях и как реально можно спасти жизнь — свою, своих детей или людей рядом.

Для меня важно, чтобы люди понимали: эти действия работают и не вредят. И после этого к вам не будет вопросов, почему вы поступили именно так. Я стараюсь объяснять это максимально четко, чтобы люди не просто повторяли движения, а понимали, что делают.

Программа Stop the Bleed проста. Ее можно объяснять даже детям. Мы живем в стране, где война постоянно рядом, поэтому дети тоже могут оказаться в ситуации, когда нужно помочь взрослым. Такие случаи бывают – когда именно дети спасали жизни людей.

Почему турникет – не решение для каждого кровотечения

– У многих людей при кровотечении первая мысль – сразу накладывать турникет. Это правильный подход?

– Турникет в Украине нужно иметь. Но надо понимать, что он может быть и другом, и врагом.

Для чего мы его накладываем? Чтобы остановить массивное кровотечение. Мы можем видеть его визуально или не видеть саму рану, но видеть пятно крови на одежде или на полу. Можем видеть поврежденную конечность, пятно крови на одежде или полу или брызгающую кровь. В таких ситуациях турникет может спасти жизнь.

Но не каждое кровотечение означает, что нужно сразу накладывать турникет. Если вы видите открытую рану, и она перекрывается вашей ладонью, можно оказывать прямой давление на рану. В руке должно быть что-то, что поможет остановить кровотечение: перевязочный материал, марля или даже сложенная ткань.

Прямое давление на рану часто бывает достаточным, чтобы остановить кровотечение. Особенно если речь идет о месте, где турникет физически невозможно наложить – например, область ключицы или паховая область.

Проблема в том, что люди часто паникуют. Думают: у меня нет турникета, я не знаю, что делать. Но курс Stop the Bleed как раз и объясняет, что делать в таких ситуациях. Турникет — важное средство, но не панацея.

Можно ли снимать турникет

– Если человеку наложили турникет, может ли он сам его снять, когда ему очень больно?

– Люди часто именно так и поступают. Потому что у них болит не рана, а место, где наложен турникет. Вы же помните, мы на тренинге накладывали турникеты, даже ремень пробовали. Это действительно больно.

И здесь важно понимать: если мы уже наложили турникет, мы не имеем права его просто снять. Именно поэтому нужно понимать, когда он действительно нужен.

Я видел это на практике. В Исландии я был свидетелем ДТП: две машины врезались друг в друга, одна машина лежала в кювете, вторая тоже была повреждена. Женщину вытащили из машины. И здесь отдельно нужно сказать: когда вытаскиваете человека из машины, нужно понимать, не травмируете ли вы его дополнительно.

У меня с собой был небольшой набор первой помощи: турникет и перевязочный пакет. У женщины было сильное кровотечение из ноги. Я понимал, что в Украине в такой ситуации мог бы наложить турникет. Но там, по европейским правилам, я не имел права этого делать.

Тогда я вспомнил программу Stop the Bleed и сделал давящую повязку с использованием перевязочного пакета. Это разрешено, и это работает.

Полиция приехала примерно через 20 минут, скорая помощь — через 25. Мы действительно ждали. Если бы женщина все это время теряла кровь, она могла бы умереть.

Именно поэтому я преподаю этот алгоритм в Украине. После моих тренингов люди уже не раз оказывали помощь, а потом звонили и говорили: Байкер, это работает. Для меня это самое важное подтверждение.

Нужно ли менять подход к турникетам

– Вы сказали, что турникет может быть и другом, и врагом. Нужно ли, по вашему мнению, менять подход к тому, как гражданских обучают пользоваться турникетами?

– Протоколы наложения турникетов, как показывает наша война, должны учитывать реальную ситуацию.

В Европе турникет запрещен. Почему? Потому что бывают случаи компартмент-синдрома (опасного повышения давления внутри мышечного отсека, из-за которого может нарушаться кровообращение и повреждаться нервы и мышцы – Ред.), бывают ситуации, когда люди дополнительно травмируют себя. Но в Украине, в условиях войны, турникетнужно иметь. Он может спасти жизнь.

В то же время нужно понимать, когда его накладывать, а когда нет. Мы накладываем турникет для того, чтобы остановить массивное кровотечение. Если это не массивное кровотечение, если его можно остановить прямым давлением на рану, не нужно сразу хвататься за турникет.

У нас часто люди думают: если есть кровь – нужен турникет. Но это не так. Турникет – не панацея.

Я считаю, что людям нужно объяснять не только сам алгоритм наложения, но и логику: для чего мы это делаем, когда это действительно нужно и что делать, если турникета нет. Потому что если человек не понимает, зачем он накладывает турникет, в стрессе он может либо ничего не сделать, либо сделать лишнее.

Почему люди боятся помогать

– Вы говорите, что в чрезвычайной ситуации человеку часто приходится самому быстро принимать решение: действовать или ждать медиков. Что чаще всего мешает помочь?

– Есть такое понятие, как эффект свидетеля. Когда ты думаешь, что кто-то другой это сделает, а не ты. Или ты просто боишься.

Была ситуация с парнем возле фуникулера в Киеве. Он умер от кровопотери за несколько минут. Мы могли помочь, но не помогли.

Прим. ред.: речь идет о гибели подростка на станции фуникулера в Киеве в 2024 году. По данным следствия и словам очевидцев, после выхода из вагона на верхней станции мужчина толкнул парня. Подросток упал, разбил собой стекло и получил смертельное ранение шеи.

Я знаю эту ситуацию изнутри. Я знаю, что там произошло. Я давал показания по этому инциденту.

Этого парня можно было спасти. Реально можно было спасти, если бы люди знали элементарные вещи, о которых я постоянно говорю на тренингах.

Можно было взять из аптечки хотя бы марлевый отрез или салфетку и оказывать прямой давление на рану. Это могло дать время до приезда скорой. А медики уже оказали бы помощь в полном объеме, потому что они знают, как с этим работать.

Но время было потеряно. Никто из людей не знал, что делать и как действовать. Именно поэтому на тренингах я объясняю и заставляю людей отрабатывать такие вещи руками. Чтобы они поняли: это возможно.

На том тренинге один из журналистов тоже пробовал остановить кровотечение в области шеи. Я показывал точки нажатия. Думаю, в чрезвычайной ситуации он уже не растеряется, потому что понимает, где нажимать.

К сожалению, времени всегда мало. И почему-то его постоянно не хватает на себя – на то, чтобы научиться таким вещам.

Что будет, если человек помогал, но пострадавший умер

– Люди часто боятся: если они неправильно окажут помощь, их потом накажут. Как это работает на практике?

– Мне сложно комментировать все юридические аспекты, но могу рассказать историю из своего опыта.

Один из полицейских, который обучался у нас, оказывал помощь человеку. К сожалению, человек умер. Родные захотели расследования этой ситуации.

Я спросил его, чем он занимался. Он ответил: тем, чему вы нас учили. Мы проверили, что он действительно прошел курс и имеет сертификат. Затем приехал прокурор, мы показали ему мой сертификат, сертификат нашего центра и сертификат полицейского. Он рассказал, чем именно занимался.

Мы посмотрели закон Украины, приказ Министерства здравоохранения. Он действовал по приказу. Через неделю мне поблагодарили, и дело закрыли.

Поэтому на курсах я говорю: если вы проходите у меня обучение, я готов вас защищать настолько, насколько могу – своим опытом, сертификацией и тем, что предоставляю информацию в соответствии со стандартами, действующими в Украине.

Почему ребенок должен знать, где лежит набор первой помощи

– На тренинге вы сказали, что набор первой помощи должен быть в доступе ребенка. Обычно родители, наоборот, прячут аптечки подальше. Почему вы советуете иначе?

– Надо понимать, что мы говорим не об аптечке с лекарствами, а о наборе первой помощи для остановки кровотечений. В таком наборе нет того, чем ребенок может навредить себе. Там вещи, которые спасают жизнь.

Ребенок должен знать, где этот набор лежит. Она должна спокойно его достать – не вставать на стол или стул, не искать над холодильником или где-то среди специй.

Могут быть ситуации, когда именно ребенок спасет вашу жизнь. И это один из главных месседжей, который я даю на своих курсах: ребенок должен знать, что есть в наборе первой помощи, где он лежит и как его достать.

Квартира – это объект, в котором есть вход. И этот вход может быть заблокирован. Поэтому первый набор я бы положил у входа. У себя я так и сделал. Если что-то случилось снаружи, я могу взять его и побежать помогать, например, соседям.

Второй набор должен быть в дальней комнате. Если вход заблокируется, вы все равно сможете достать его и воспользоваться. То есть дома должно быть хотя бы два таких набора.

Кроме того, у каждого члена семьи должен быть индивидуальный набор первой помощи, если он выходит на улицу. Чрезвычайная ситуация не предупреждает, что сейчас произойдет. Все будет неожиданно.

Что стоит иметь с собой

– Вы говорите, что набор первой помощи должен быть не только дома. Что человек должен носить с собой?

– У каждого члена семьи должен быть индивидуальный набор первой помощи, если он выходит на улицу.

Мой сын постоянно носит с собой бананку. Я приучил его к этому с 10 лет. У него там лежат турникет, перевязочный пакет, средства индивидуальной защиты, клапанная пленка, гемостатический бинт.

Может, это никогда не понадобится. Но чрезвычайная ситуация не предупреждает: готовься, сейчас что-то будет.

Поэтому важно, чтобы набор был не просто куплен и положен дома. Он должен быть под рукой в тот момент, когда может понадобиться.

Что должно быть в наборе первой помощи

– Что, по вашему мнению, должно быть в нормальном наборе первой помощи для дома или автомобиля?

– Прежде всего – средства личной защиты. Это перчатки, желательно не одна пара. Должна быть защита для глаз. Когда вы оказываете помощь и есть кровотечение, вы должны думать не только о пострадавшем, но и о себе.

Далее – травматические ножницы. Они нужны, чтобы быстро разрезать одежду и добраться до места ранения. Потому что если вы не видите, где именно течет кровь, вы не понимаете, что делать.

В наборе должны быть турникеты. Я для себя определил, что хотя бы несколько штук на человека. В моем домашнем наборе, который может быть и автомобильным, лежат три турникета. Плюс индивидуальный набор, который человек берет с собой.

Также нужны перевязочные пакеты. Если говорить о тактической медицине, военным желательно иметь несколько. Но в гражданском наборе тоже должен быть запас, потому что вам могут оказывать помощь именно вашим набором.

Должен быть гемостатический бинт. Должна быть клапанная пленка. Нужны средства, которыми можно оказать прямой давление на рану или наложить давящую повязку.

Я свой домашний набор составляю уже лет 12. И каждый год анализирую, что нужно выбросить, а что добавить. В первом наборе у меня был один перевязочный пакет, один турникет, обычные бинты. Сейчас я смотрю на это иначе, потому что появляются новые средства, новые подходы, и опыт тоже меняется.

Где должен лежать набор первой помощи в автомобиле

– А где лучше держать набор первой помощи в машине? Многие кладут аптечку в багажник.

– Багажник – не лучшее место.

Если произойдет ДТП, автомобиль может деформироваться так, что вы просто не откроете багажник. Или вам понадобится помощь, а набор будет лежать там, куда невозможно добраться.

Набор должен быть в доступном месте. Его можно закрепить, например, на подголовнике или в другом месте, откуда его быстро достанет водитель или пассажир.

Ведь чрезвычайная ситуация не дает времени на поиски. Если есть кровотечение, важна каждая минута. И тогда имеет значение не только то, что у вас есть аптечка, но и то, можете ли вы ее достать.

Почему навыки нужно отрабатывать

– Достаточно ли человеку просто купить набор первой помощи и посмотреть инструкцию?

– Нет. Если человек просто купил набор и положил его дома или в машине, это еще не значит, что он сможет им воспользоваться.

На тренинге мы не просто рассказываем, что должно быть в аптечке. Мы рассматриваем содержимое стандартного набора первой помощи и сразу показываем, как им пользоваться.

Человек должен на практике отработать, как накладывать турникет, как оказывать прямой давление на рану, как использовать перевязочный пакет. Потому что в стрессовой ситуации то, что вы просто услышали, может не сработать.

Я много лет провожу такие тренинги. И для меня важно, чтобы после них люди не просто сказали: “Мы что-то послушали”. Они должны понять, что именно могут сделать в чрезвычайной ситуации.

Особенно это касается детей. Программа Stop the Bleed проста, ее можно проводить даже с детьми. Ребенок должен знать, где лежит набор первой помощи, что в нем есть и как позвать взрослых. В некоторых ситуациях именно ребенок может спасти жизнь взрослому.

Поэтому навыки нужно не просто получить один раз. Их нужно повторять. Ведь чрезвычайная ситуация не предупреждает, когда произойдет.

