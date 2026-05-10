Каждый год в Украине регистрируют десятки случаев хантавирусной инфекции, которая передается человеку от грызунов.

Как сообщил спикер Центра общественного здоровья Николай Ганич в эфире телемарафона Єдині новини, в Украине ежегодно фиксируют десятки случаев инфицирования хантавирусной инфекцией. В то же время, он отметил, что этот хантавирус передается исключительно от грызунов к человеку.

По его словам, инфицирование может произойти через пыль, загрязненные поверхности или пищу, на которые попали выделения животных.

Чтобы снизить риск заражения, рекомендуется не подметать помещение, где могут быть грызуны, чтобы не поднимать пыль в воздух, вместо этого проводить влажную уборку, применять антисептики и работать в перчатках, отметил спикер ЦОЗ.

Напомним, что на круизном лайнере MV Hondius в Атлантическом океане произошла вспышка хантавируса, три человека скончались. Спикер министерства здравоохранения ЮАР Фостер Мохале сообщил, что на борту судна было около 150 туристов из разных стран.

В то же время, география вспышки на круизном лайнере MV Hondius расширяется. Так, два новых подозрения на заболевание зафиксировали в Испании.

