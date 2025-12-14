В декабре в Румынии подтвердили два случая редкого заболевания проказы (лепры), которое не фиксировалось в стране более 40 лет. Что такое лепра и какие симптомы болезни — на Фактах ICTV.

Что такое проказа

Лепра (проказа, или болезнь Хансена) — это хроническое инфекционное заболевание, которое поражает преимущественно кожу, периферические нервы, слизистую оболочку верхних дыхательных путей и глаза. Это — забытая тропическая болезнь, которая до сих пор встречается в более чем 120 странах.

Она излечима, а если обратиться за медицинской помощью на ранних стадиях, то можно избежать инвалидности.

Заразиться проказой можно в результате длительного и тесного бытового контакта. От больного человека возбудитель передается чаще всего через выделения из носа во время кашля или чихания, а также контактным путем. Эта болезнь не сильно заразна: только у трех человек из 100 развиваются какие-либо признаки.

Ежегодно у 200 тыс. человек диагностируют проказу, и миллионы людей страдают от пагубных последствий несвоевременного лечения, особенно в Азии, Африке и Южной Америке.

Проказа: симптомы

Около 5 лет длится инкубационный период проказы. В некоторых случаях симптомы могут развиться в течение одного года, а в других — до 20 лет.

На ранней стадии инфицирования проказой можно заметить кожные изменения. Травмы и вторичные инфекции приводят к деформации кисти, потере пальцев и дистальных отделов конечностей, есть вероятность развития слепоты. К тому же, есть риск инвалидности, если не пройти лечение.

Главные симптомы проказы — поражение кожи и периферических нервов. Лепру диагностируют при обнаружении хотя бы одного из следующих основных признаков:

выраженная потеря чувствительности на бледном (гипопигментированном) или красном участке кожи;

утолщенный или увеличенный периферический нерв с потерей чувствительности и/или слабостью мышц, иннервируемых этим нервом;

наличие кислотоустойчивых бацилл в мазке с кожи.

Встречается одиночное или множественное поражение кожи с определенной потерей чувствительности.

Проказа — это очень изменчивое заболевание, которое по-разному поражает разных людей. Все зависит от их иммунного ответа.

При лечении лепры применяют мультимедикаментозную терапию. Кроме того, могут понадобиться консультации ортопеда, офтальмолога, невропатолога, физиотерапевта. Вакцины против лепры не существует.

Людям, заболевшим лепрой, не нужен карантин. После начала приема препаратов они не будут заразными.

Напомним, что заражение проказой в Румынии подтверждено впервые за более чем четыре десятилетия.

