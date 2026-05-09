Географія спалаху на круїзному лайнері MV Hondius розширюється: після трьох летальних випадків на борту, два нових підозри на захворювання зафіксували в Іспанії. Раніше було відомо щонайменше про вісьмох людей серед пасажирів судна, які захворіли на хантавірус.

Факти ICTV пояснюють, що таке хантавірус, які має симптоми і чим небезпечне це захворювання.

Хантавірус на лайнері: що відомо про спалах захворювання

В Іспанії виявили двох осіб із підозрою на хантавірус, спалах якого раніше зафіксували на лайнері MV Hondius, повідомляє Reuters. Наразі офіційно підтверджено вісім випадків захворювання, три з яких виявилися смертельними.

За інформацією BBC, Всесвітня організація охорони здоров’я підтримує зв’язок з посадовцями щонайменше 12 країн, які спостерігають за громадянами, що перебували на кораблі.

Як зазначають у ВООЗ, серед них – громадяни Канади, Данії, Німеччини, Нідерландів, Нової Зеландії, Сент-Кітс і Невіса, Сінгапура, Швеції, Швейцарії, Туреччини, Великої Британії та США.

Хантавірус: що це та які симптоми

Хантавірусні інфекції належать до групи зоонозів, які людина підхоплює від тварин. Найчастіше ці патогени провокують хантавірусний легеневий синдром або геморагічну гарячку з ураженням нирок, повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ України.

Симптоми хантавірусної інфекції зазвичай проявляються лихоманкою, сильним головним болем та нудотою. У разі розвитку хвороби пацієнти можуть відчувати біль у попереку та проблеми із сечовипусканням, а у складних випадках – вірус провокує внутрішні кровотечі та ниркову недостатність.

Хантавіруси провокують розвиток двох смертельно небезпечних захворювань: геморагічної гарячки з нирковим синдромом та легеневого синдрому.

ГГНС вражає нирки, викликаючи кровотечі та гостру недостатність, що подекуди потребує реанімації та гемодіалізу. Водночас легеневий синдром маскується під звичайний грип, проте за кілька днів призводить до набряку легень і зупинки дихання.

Як передається хантавірус

Хантавірус зазвичай не поширюється між людьми, проте становить загрозу через контакт із виділеннями диких гризунів. Найчастіше інфікування відбувається під час вдихання пилу, що містить частинки слини чи фекалій мишей, зазначають у Центрі громадського здоров’я МОЗ України.

Також може передаватися через брудні руки, пошкоджену шкіру або заражену їжу, яка контактувала з гризунами або предметами, забрудненими їхніми виділеннями.

Фахівці попереджають про сезонне зростання ризику зараження хантавірусом, пік якого припадає на період з пізньої весни до осені.

Оголошення про нові випадки захворювання людей далеко від корабля, де зафіксували спалах хантавірусу, викликали занепокоєння щодо ширшого поширення вірусу. Хоча представники ВООЗ неодноразово заявляли, що ризик для населення в цілому не є високим, а вірус передається нелегко.

– Виходячи з динаміки цього спалаху, як він поширюється і не поширюється серед людей на кораблі, а також серед людей, які зійшли на берег, ми продовжуємо вважати ризик низьким для населення загалом, – сказала технічна співробітниця ВООЗ з питань вірусних загроз Анаіс Леганд.

За даними ВООЗ, тестування показало, що спалах вірусу Hondius, який виявили на судні, пов’язаний з вірусом Andes – єдиним видом хантавірусу, здатним до обмеженої передачі між людьми через тісний та тривалий контакт, пише Reuters.

Вірус Andes поширений у багатьох країнах Південної Америки, але найбільше заражень зафіксовано в Аргентині, Чилі, Болівії та Бразилії. Природним переносником вірусу є довгохвостий хом’ячок рисовий.

Як захиститися від хантавірусу та що робити в разі появи симптомів

Для захисту від хантавірусу необхыдно дотримуватися жорстких правил гігієни, зокрема уникати прямого контакту з гризунами та їхніми виділеннями, стверджує Центр громадського здоров’я МОЗ України.

Важливо зберігати продукти у герметичних контейнерах, а під час прибирання місць, де могли бути миші, обов’язково зволожувати поверхні дезінфекторами, щоб не вдихати небезпечний пил.

Щоб вберегтися від хантавірусу в польових умовах чи на дачах, необхідно ретельно перевіряти спальники та одяг на наявність гнізд гризунів.

Фахівці наголошують, що будь-яке прибирання у потенційно заражених приміщеннях має проводитися виключно у рукавичках із застосуванням спиртовмісних або хлоровмісних засобів для обробки підлоги та полиць.

Також вкрай важливо не залишати воду та їжу відкритою та вчасно закривати щілини в оселі, через які можуть проникнути шкідники.

У разі виявлення перших симптомів, особливо після контакту з гризунами чи прибирання підсобних приміщень, необхідно терміново звернутися за медичною допомогою. Важливо обов’язково повідомити лікаря про ймовірний контакт із джерелом інфекції для вчасної діагностики.

