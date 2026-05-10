Щороку в Україні реєструють десятки випадків хантавірусної інфекції, яка передається від гризунів до людини.

В Україні щороку фіксують десятки випадків хантавірусу

Як повідомив речник Центру громадського здоров’я Микола Ганіч в ефірі телемарафону Єдині новини, в Україні щороку фіксують десятки випадків інфікування хантавірусною інфекцією. Водночас він наголосив, що цей хантавірус передається виключно від гризунів до людини.

За його словами, інфікування може статися через пил, забруднені поверхні або їжу, на які потрапили виділення тварин.

Зараз дивляться

Аби знизити ризик зараження, рекомендується не підмітати приміщення, де можуть бути гризуни, щоб не піднімати пил у повітря, а натомість проводити вологе прибирання, застосовувати антисептики, і працювати у рукавичках, зауважив речник ЦГЗ.

Нагадаємо, що на круїзному лайнері MV Hondius в Атлантичному океані стався спалах хантавірусу, троє людей померли. Речник міністерства охорони здоров’я ПАР Фостер Мохале повідомив, що на борту судна було близько 150 туристів з різних країн.

Водночас географія спалаху на круїзному лайнері MV Hondius розширюється. Так, дві нові підозри на захворювання зафіксували в Іспанії.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.