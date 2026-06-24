В ВОЗ прогнозируют долговременные последствия войны для здоровья населения Украины — от высокого уровня стресса и отложенного лечения до масштабной потребности в реабилитации.

Часть этих изменений, по оценкам организации, может сказаться даже на следующих поколениях.

Об этом заявил глава офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт в интервью Украинской правде.

Сейчас смотрят

Какими будут последствия войны для здоровья украинцев

По словам Ярно Хабихта, в ВОЗ не ожидают быстрого восстановления показателей здоровья населения даже после завершения войны.

— У меня нет хороших новостей. Потому что война имеет ужасное влияние на здоровье — а для некоторых состояний — более одного поколения, — сказал он.

Представитель ВОЗ отметил, что психологическое истощение уже стало массовым явлением. По оценкам организации, 72% украинцев сообщают о высоком уровне стресса.

— Исчезнет ли это, когда война закончится? Нет. К сожалению, это, вероятно, перейдет и к следующим поколениям, — считает Хабихт.

В ВОЗ также обращают внимание, что проблема не ограничивается только психическим здоровьем. Уже сейчас большинство украинцев оценивают свое состояние как худшее, чем до полномасштабной войны.

По словам Хабихта, 68% населения сообщают об ухудшении здоровья, а 36% откладывают лечение. В прифронтовых регионах ситуация еще сложнее — например, в Херсонской области этот показатель достигает 43%.

В ВОЗ прогнозируют, что после войны Украина столкнется с очень высоким спросом на реабилитацию и долгосрочную поддержку.

— Потребность в психологической и физической реабилитации — колоссальная. Нам нужно найти модели, которые поддержат всех людей на долгосрочной основе — не только тех, кто получил боевые травмы, — отметил представитель организации.

По его словам, помощь будет нужна также людям после инсультов, пациентам с хронической болью и тем, кто пережил длительное физическое и эмоциональное истощение.

— Это все будет отзываться поколениями после войны, — подчеркнул Хабихт.

ВОЗ об украинской системе здравоохранения

В то же время Ярно Хабихт положительно оценил работу украинской медицины во время войны.

Больше всего, по его словам, его поразила стойкость медицинских работников и способность системы работать даже в условиях постоянной нагрузки.

ВОЗ отмечает, что Украина не только реагировала на кризис, но и продолжала реформировать медицинскую сферу.

По словам Хабихта, реформы здравоохранения 2016-2017 годов, работа НСЗУ, финансовая модель и система е-здоровья помогли стране пройти пандемию Covid-19 и выдержать вызовы войны.

Отдельно представитель организации назвал украинский опыт работы с массовым поступлением пострадавших уникальным для Европы.

— Украина, к сожалению, научилась этому опыту, когда внезапно в одну больницу приезжают десятки машин скорой помощи и нужно обеспечить медицинскую сортировку, — сказал он.

По его словам, этот опыт в будущем может быть полезным для других стран.

По данным ВОЗ, с начала полномасштабного вторжения организация верифицировала почти 3,1 тыс. атак на систему здравоохранения Украины.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 582-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Українська правда

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.