Последствия войны для здоровья украинцев будут ощущаться на протяжении поколений — ВОЗ
- В ВОЗ прогнозируют долгосрочные последствия войны для здоровья украинцев.
- 72% украинцев сообщают о высоком уровне стресса.
- 68% оценивают свое здоровье как хуже, чем до войны.
В ВОЗ прогнозируют долговременные последствия войны для здоровья населения Украины — от высокого уровня стресса и отложенного лечения до масштабной потребности в реабилитации.
Часть этих изменений, по оценкам организации, может сказаться даже на следующих поколениях.
Об этом заявил глава офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт в интервью Украинской правде.
Какими будут последствия войны для здоровья украинцев
По словам Ярно Хабихта, в ВОЗ не ожидают быстрого восстановления показателей здоровья населения даже после завершения войны.
— У меня нет хороших новостей. Потому что война имеет ужасное влияние на здоровье — а для некоторых состояний — более одного поколения, — сказал он.
Представитель ВОЗ отметил, что психологическое истощение уже стало массовым явлением. По оценкам организации, 72% украинцев сообщают о высоком уровне стресса.
— Исчезнет ли это, когда война закончится? Нет. К сожалению, это, вероятно, перейдет и к следующим поколениям, — считает Хабихт.
В ВОЗ также обращают внимание, что проблема не ограничивается только психическим здоровьем. Уже сейчас большинство украинцев оценивают свое состояние как худшее, чем до полномасштабной войны.
По словам Хабихта, 68% населения сообщают об ухудшении здоровья, а 36% откладывают лечение. В прифронтовых регионах ситуация еще сложнее — например, в Херсонской области этот показатель достигает 43%.
В ВОЗ прогнозируют, что после войны Украина столкнется с очень высоким спросом на реабилитацию и долгосрочную поддержку.
— Потребность в психологической и физической реабилитации — колоссальная. Нам нужно найти модели, которые поддержат всех людей на долгосрочной основе — не только тех, кто получил боевые травмы, — отметил представитель организации.
По его словам, помощь будет нужна также людям после инсультов, пациентам с хронической болью и тем, кто пережил длительное физическое и эмоциональное истощение.
— Это все будет отзываться поколениями после войны, — подчеркнул Хабихт.
ВОЗ об украинской системе здравоохранения
В то же время Ярно Хабихт положительно оценил работу украинской медицины во время войны.
Больше всего, по его словам, его поразила стойкость медицинских работников и способность системы работать даже в условиях постоянной нагрузки.
ВОЗ отмечает, что Украина не только реагировала на кризис, но и продолжала реформировать медицинскую сферу.
По словам Хабихта, реформы здравоохранения 2016-2017 годов, работа НСЗУ, финансовая модель и система е-здоровья помогли стране пройти пандемию Covid-19 и выдержать вызовы войны.
Отдельно представитель организации назвал украинский опыт работы с массовым поступлением пострадавших уникальным для Европы.
— Украина, к сожалению, научилась этому опыту, когда внезапно в одну больницу приезжают десятки машин скорой помощи и нужно обеспечить медицинскую сортировку, — сказал он.
По его словам, этот опыт в будущем может быть полезным для других стран.
По данным ВОЗ, с начала полномасштабного вторжения организация верифицировала почти 3,1 тыс. атак на систему здравоохранения Украины.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 582-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.