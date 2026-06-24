У ВООЗ прогнозують довготривалі наслідки війни для здоров’я населення України — від високого рівня стресу та відкладеного лікування до масштабної потреби в реабілітації.

Частина цих змін, за оцінками організації, може позначитися навіть на наступних поколіннях.

Про це заявив голова офісу Всесвітньої організації охорони здоров’я в Україні Ярно Хабіхт в інтерв’ю Українській правді.

Зараз дивляться

Якими будуть наслідки війни для здоров’я українців

За словами Ярно Хабіхта, у ВООЗ не очікують швидкого відновлення показників здоров’я населення навіть після завершення війни.

— У мене немає гарних новин. Тому що війна має жахливий вплив на здоров’я — а для деяких станів — понад одне покоління, — сказав він.

Представник ВООЗ зазначив, що психологічне виснаження вже стало масовим явищем. За оцінками організації, 72% українців повідомляють про високий рівень стресу.

— Чи зникне це, коли закінчиться війна? Ні. На жаль, це, ймовірно, перейде і до наступних поколінь, – вважає Хабіхт.

У ВООЗ також звертають увагу, що проблема не обмежується лише психічним здоров’ям. Уже зараз більшість українців оцінюють свій стан як гірший, ніж до повномасштабної війни.

За словами Хабіхта, 68% населення повідомляють про погіршення здоров’я, а 36% відкладають лікування. У прифронтових регіонах ситуація ще складніша — наприклад, у Херсонській області цей показник сягає 43%.

У ВООЗ прогнозують, що після війни Україна зіткнеться з дуже високим попитом на реабілітацію та довгострокову підтримку.

— Потреба у психологічній та фізичній реабілітації — колосальна. Нам потрібно знайти моделі, які підтримають усіх людей на довгостроковій основі — не лише тих, хто отримав бойові травми, — зазначив представник організації.

За його словами, допомога буде потрібна також людям після інсультів, пацієнтам із хронічним болем та тим, хто пережив тривале фізичне й емоційне виснаження.

— Це все буде відгукуватись поколіннями після війни, – наголосив Хабіхт.

ВООЗ про українську систему охорони здоров’я

Водночас Ярно Хабіхт позитивно оцінив роботу української медицини під час війни.

Найбільше, за його словами, його вразила стійкість медичних працівників і здатність системи працювати навіть в умовах постійного навантаження.

ВООЗ відзначає, що Україна не лише реагувала на кризу, а й продовжувала реформувати медичну сферу.

За словами Хабіхта, реформи охорони здоров’я 2016–2017 років, робота НСЗУ, фінансова модель та система е-здоров’я допомогли країні пройти пандемію Covid-19 і витримати виклики війни.

Окремо представник організації назвав український досвід роботи з масовим надходженням постраждалих унікальним для Європи.

— Україна, на жаль, навчилася цього досвіду, коли раптово до однієї лікарні приїжджають десятки машин швидкої допомоги й потрібно забезпечити медичне сортування, — сказав він.

За його словами, цей досвід у майбутньому може бути корисним для інших країн.

За даними ВООЗ, від початку повномасштабного вторгнення організація верифікувала майже 3,1 тис. атак на систему охорони здоров’я України.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 582-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Українська правда

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.