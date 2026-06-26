Истекает срок, в течение которого можно использовать 2 000 гривен на скрининг здоровья, начисленные участникам государственной программы до 1 мая 2026 года, сообщили в Министерстве здравоохранения.

Речь идет об украинцах старше 40 лет, которые уже получили финансирование на прохождение комплексного медицинского обследования, но еще не воспользовались им.

До какого числа нужно использовать 2 000 гривен на скрининг здоровья и что будет, если не потратить деньги вовремя, читайте в нашем материале.

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2 000 гривен на скрининг здоровья: срок действия

Для участников, которым средства были начислены до 1 мая 2026 года, установлен окончательный срок использования до 30 июня включительно.

Поэтому тем, кто еще не записался на обследование, советуют не откладывать это на последний момент. Следует заранее выбрать медицинское учреждение, связаться с ним и согласовать дату прохождения скрининга.

Что будет, если не использовать 2 000 гривен на скрининг здоровья

В Минздраве отмечают, что после 30 июня неиспользованные средства не будут храниться на счете участника. Если человек не оплатит услугу вовремя, деньги автоматически вернутся в государственный бюджет.

Никаких дополнительных заявлений или обращений для этого подавать не нужно, ведь возврат произойдет автоматически по истечении установленного срока.

После 1 мая правила программы изменились

Напомним, что с 1 мая 2026 года начали действовать обновленные правила участия в программе 2 000 гривен на скрининг здоровья 40+.

Теперь украинцы, которым исполнилось 40 лет, могут подавать заявку в любое удобное время. Если раньше нужно было ждать 30 дней после дня рождения, то сейчас этого ограничения больше нет.

Подать заявку можно через приложение Дія или обратившись в ближайший ЦПАУ.

В течение какого времени нужно использовать 2 000 гривен на скрининг здоровья по новым правилам

Для тех, кто получил выплату после 1 мая 2026 года, установлен другой порядок.

После зачисления средств у человека два месяца, чтобы оплатить услугу и пройти обследование. Если этот срок истечет, а деньги так и не будут использованы, они автоматически вернутся в государственный бюджет.

Что входит в программу Скрининг здоровья 40+

Программа рассчитана на украинцев и украинок от 40 лет и помогает выявить заболевание еще до появления серьезных симптомов.

Комплексное обследование предполагает оценку риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, проверку вероятности возникновения сахарного диабета, а также оценку состояния ментального здоровья.

По информации Минздрава, заявки на участие уже подали более 1 млн украинцев. Пройти обследование сегодня можно в 2 227 медицинских учреждениях по всей стране, участвующих в программе.

Список заведений, где доступна услуга, опубликован на официальном сайте программы.

Источник : Минздрав

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