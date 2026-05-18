В Украине изменили правила участия в государственной программе «Скрининг здоровья 40+». Отныне граждане в возрасте от 40 лет могут подать заявку на прохождение обследования в любое удобное время, не дожидаясь 30 дней после дня рождения.

Об обновлении механизма сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

Обновление программы Скрининг здоровья 40+

Украинцы, которым уже исполнилось 40 лет, могут оформить участие в программе через приложение «Дія» или в ближайшем ЦНАП (центре предоставления административных услуг). После зачисления средств на карту участники будут иметь два месяца, чтобы оплатить услугу скрининга в медицинском учреждении.

В Минздраве подчеркнули, что если средства не будут использованы в установленный срок, они автоматически вернутся в государственный бюджет.

Программа Скрининг здоровья 40+ предусматривает базовые медицинские обследования для раннего выявления сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, а также оценки психического здоровья.

По данным министерства, с момента запуска программы скрининг уже прошли более 55 тыс. человек, а заявки на участие подали более 500 тыс. украинцев. Сейчас услуга доступна в 2050 медицинских учреждениях по всей Украине.

Доступна видеоинструкция, которая пошагово объясняет, как подать заявку в Дія.

В Минздраве призвали граждан не откладывать заботу о здоровье и воспользоваться возможностью пройти обследование уже сейчас.

Источник : МОЗ, Дія

